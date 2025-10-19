Erfaren Pizzabagare Söks
2025-10-19
Vi söker en erfaren pizzabagare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet. Arbetsuppgifterna består av tillredning av pizzor, degberedning, hantering av råvaror samt skötsel av ugn, köksutrustning och hygienrutiner. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, är stresstålig och har en god känsla för service och kvalitet. Du behöver ha goda kunskaper i degberedning och bakteknik samt kunna kommunicera på svenska eller engelska. Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse, med tillträde omgående. Ansökan skickas endast via e-post. ersinkoksal@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: ersinkoksal@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
