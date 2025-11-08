Erfaren Pizzabagare
Vi söker dig som är glad och brinner för att ta hand om våra gäster på ett personligt sätt. Vi vill att du älskar att arbeta med mat och att du kan hantera stressade situationer på ett lugnt och trevligt sätt.
Vi söker en erfaren pizzabagare som ska baka pizzor, kebabrullar mm. Du ska även förbereda råvaror och självklart städa efter dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: antonioezat@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Don Antonios AB
(org.nr 559001-3594) Arbetsplats
Don Antonios AB, Pizzeria Jobbnummer
