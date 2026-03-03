Erfaren motviksförare - Bjuv
2026-03-03
Om tjänsten
Vi söker en erfaren motviksförare för ett uppdrag i Bjuv. Tjänsten är på heltid och du blir anställd som ambulerande konsult hos Boxflow Staffing. Det huvudsakliga arbetet kommer att utföras hos vår kund i Bjuv, där uppdraget förväntas starta i slutet av mars. Behovet sträcker sig bland annat över kundens sommarperiod. Som ambulerande konsult hos Boxflow Staffing får du möjlighet att arbeta i olika miljöer där varierande arbetstider och scheman kan förekomma.Dina arbetsuppgifter
Som motviksförare hos vår kund kommer du att arbeta i en miljö där både tyngre produkter och moment med heta arbeten förekommer. Du ansvarar för att köra motvikstruck i det dagliga arbetet och utföra sedvanliga lageruppgifter som är viktiga för att flödet ska fungera smidigt.
Köra motvikstruck och flytta gods säkert och effektivt
Plock och orderförberedelse
Lastning och lossning
Inleveranskontroll och registrering i system
Materialhantering till produktion
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är en skicklig och erfaren motviksförare, någon som behärskar truckkörning på riktigt och trivs i en miljö där både precision och ansvar är avgörande. Du har lång och dokumenterad erfarenhet, är trygg i din kompetens och arbetar lika obehindrat självständigt som tillsammans med andra.
Utöver erfarenhet är dina personliga egenskaper avgörande för att lyckas i rollen. Vi söker en pålitlig och ansvarstagande person som är punktlig, arbetsvillig och snabb på att ta till sig nya arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B4)
Flera års dokumenterad erfarenhet av motviktstruck
B körkort och tillgång till bil
Meriterande
Erfarenhet av skjutstativstruck
Kännedom om lager- eller produktionssystem
Utbildning & erfarenhet av heta arbeten
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är frivilligt att dela detta med rekryteraren. Vi använder urvalsfrågor i ansökningsprocessen och tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan lämnas via vårt rekryteringssystem.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen. Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett modernt och snabbväxande logistikföretag som erbjuder tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster och bemanning inom logistik och industri. Vi finns representerade i flera svenska städer och arbetar för att skapa hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en engagerad organisation med fokus på säkerhet och samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7319042-1870122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9773387