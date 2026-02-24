Erfaren jurist med fokus på dataskydd
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du ingå i ett kunnigt och trevligt team på en myndighet som växer? Vill du arbeta i en kreativ miljö på ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som jurist med fokus på dataskydd kommer du främst att arbeta med GDPR men även med dataskyddsbestämmelser inom försvarsområdet. AI- och it-rättsliga frågor kommer också att ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer att ge råd i dataskyddsfrågor och stödja forskare i deras arbete med olika forskningsprojekt- och uppdrag. Vid behov ska du bistå verksamheten med att genomföra konsekvensbedömningar, upprätta personuppgiftsbiträdesavtal samt hantera de registrerades rättigheter.
Du kommer också att utveckla rutiner inom dataskyddsområdet på FOI, ta fram utbildningar och undervisa medarbetare i dataskyddsfrågor. I rollen ingår dessutom att arbeta med vanligt förekommande myndighetsuppgifter, såsom frågor om offentlighet och sekretess, att svara på remisser, ta fram styrande dokument, skriva beslutsunderlag samt ge juridisk rådgivning.
Arbetet innebär många interna kontakter med forskare och andra medarbetare, liksom externa kontakter med andra myndigheter.
Om enheten
FOI finns på fyra orter: Stockholm, Umeå, Grindsjön och Linköping. Du kommer att ingå i Juridikenheten som tillhör avdelningen Forskningsstöd. Juridikenheten består för närvarande av chefsjuristen och nio jurister. Till Juridikenheten hör också sektionen Informationsförvaltning. Arbetsorten för enheten är i Kista. Arbetsresor till våra andra verksamhetsorter förekommer. Läs gärna mer om vad vi gör: Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
svensk juristexamen
erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i offentlig verksamhet
mycket goda kunskaper i GDPR
praktisk erfarenhet av juridiskt arbete inom dataskyddsområdet
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Du har lätt för att samarbeta, hög integritet och är pedagogisk, vilket är viktigt eftersom du både ska arbeta tillsammans med andra jurister och ge råd till andra yrkeskategorier. Du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för att noggrant analysera, strukturera och lösa komplicerade juridiska frågor. Du är dessutom flexibel och trivs med omväxlande arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
erfarenhet av förvaltningsjuridiskt arbete inklusive offentlighet och sekretess
erfarenhet av att utbilda i förvaltningsjuridik och GDPR
kunskap om AI- och it-rätt.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 17 mars 2026
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Eva Liljefors. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Eva Liljefors +46 855503000 Jobbnummer
9761420