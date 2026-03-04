Erfaren Inkopplingsledare
2026-03-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
Om uppdraget
Vi söker en inkopplingsledare inom järnväg till ett uppdrag hos Trafikverket i Sundsvall. Rollen innebär ansvar för planering och genomförande av inkopplingar inför att nya eller ombyggda spåranläggningar tas i drift samt att säkerställa att ibruktagandebesiktningar genomförs enligt gällande krav.
Uppdraget ingår i programmet OKB Sundsvall och omfattar järnvägsprojekten Dubbelspår Sundsvall-Dingersjö samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum. Projektet inkluderar bland annat byggnation av cirka 2,5 km nytt dubbelspår mellan Kubikenborg och Sundsvall, utveckling av Sundsvall resecentrum, breddning och förlängning av plattformar, ny gångpassage över spårområdet samt anslutning till Sundsvall bangård.
Om rollenSom inkopplingsledare har du en central samordnande funktion mellan projektets olika teknikområden, entreprenörer och Trafikverkets organisation. Du säkerställer att aktiviteter under inkopplingsfasen genomförs strukturerat, säkert och i rätt ordning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Leda och samordna arbetet under inkopplingsfasen
Säkerställa att planerade aktiviteter genomförs enligt fastställda tidplaner
Planera och leda inkopplingsmöten samt dokumentera beslut och åtgärder
Ta fram riskanalyser och alternativa handlingsplaner vid kritiska moment
Samordna resurser och aktiviteter mellan produktion, besiktning och drift
Föra loggbok över genomförda aktiviteter och viktiga händelser
Hantera kommunikation och rapportering till berörda funktioner under arbetets gång
Säkerställa att skyddsformer planeras och genomförs korrekt
Samla in och sammanställa dokumentation inför ibruktagande
Bidra till erfarenhetsåterföring efter genomförda arbeten
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
God kännedom om Trafikverkets organisation samt trafikeringsfrågor.
God järnvägskunskap och erfarenhet inom BEST.
Kunna förstå sambandet mellan de olika teknikgrenarna och hur de påverkar varandra.
Resurskonsulten ska ha kunskap om prioritering av verksamheter mellan olika järnvägstekniska grenar i varje skede.
Resurskonsulten ska ha kunskap om samverkan och beroenden mellan olika järnvägstekniska objekt.
Resurskonsulten ska ha kunskap om åtgärder och föreskrifter som styr inkoppling av järnvägstekniska grenar.
Resurskonsulten ska ha erfarenhet av arbete med järnvägsanläggningar, kunna se och förstå helheten av inkopplingen.
Giltig utbildning Skydds och säkerhetsledare, vid uppdragets start.
Inkopplingsledare ska ha goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Har med gott resultat genomfört 8 inkopplingsledningsuppdrag som innefattat uppdrag enligt nivån hög komplexitet. Inkopplingsledning med hög komplexitet innebär komplicerade inkopplingar för 5 eller fler teknikområden deltar.
Har erfarenhet som inkopplingsledare vid inkoppling av signalsystemet ERTMS vid minst fem (5) tillfällen.
Minst 3 års erfarenhet som inkopplingsledare för uppdrag gällande anläggningsentreprenader järnväg. Erfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Konsulten ska redovisa två (2) referensuppdrag som styrker att krav på erfarenhet av inkopplingar med hög komplexitet uppfylls. Detta ska vara järnvägsprojekt med en budget över 25 miljoner kronor, alternativt ett (1) referensuppdrag med budget över 50 miljoner kronor utförda under de senaste 5 åren.
Inneha giltigt B-körkort samt ha tillgång till egen bil för tjänsten.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas senast 2027-01-01 t o m 2028-10-01.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 70-90 % av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Sundsvall. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor i Sundsvall.
