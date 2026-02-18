Erfaren informationscontroller
2026-02-18
IMY är i en spännande utvecklande fas och växer i och med vårt viktiga uppdrag. Vi rekryterar nu erfaren informationscontroller till den Administrativa enheten.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som informationscontroller på IMY har du en central roll i myndighetens ärendehantering. Du arbetar med varierande arbetsuppgifter inom området. Du har ett etablerat samarbete med andra funktioner i ditt arbete såsom med myndighetens arkivariefunktion, verksjurister och medarbetare på de operativa enheterna. Som informationscontroller har du ett utåtriktat arbete med externa kontakter såsom privatpersoner, företag, organisationer, journalister och andra myndigheter som kontaktar IMY via myndighetens telefon och mail.
Exempel på ansvarsuppgifter:
• Hantering av e-post i myndighetsbrevlådan
• Besvara telefonförfrågningar
• Hantering av rekommenderad post
• Diarieföring av digitala och administrativa ärenden
• Utlämnande av allmänna handlingar
• Viss arkivering
• Andra i registraturen förekommande arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra den administrativa enheten och kommer att ingå i ett team med andra informationscontrollers som tillsammans planerar arbetet.
Myndigheten befinner sig i ett expansivt skede och verksamheten präglas av stark utveckling. Detta innebär att nya krav kommer att ställas på våra administrativa rutiner och vår informationscontrollerfunktion. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av våra arbetsrutiner och samarbetsformer med övriga verksamheten och du förväntas bidra i vår utvecklingsresa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har registratorsutbildning alternativt arbetslivserfarenhet motsvarande likvärdig kompetens. Du har flerårig erfarenhet i liknande roll i offentlig verksamhet och har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är en van datoranvändare som arbetar obehindrat med office-paketet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystemet Platina eller likvärdigt system.
Dina personliga egenskaper
Som person är du utvecklingsorienterad, lyhörd och tillmötesgående samt har erfarenhet av framgångsrikt samarbete i grupp. Det utgör viktiga förutsättningar för att lyckas i uppdraget. Du har en utpräglad känsla för service och trivs i en roll med stor variation i både tempo och arbetsbelastning. Du är ansvarstagande och noggrann och samtidigt flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har förmågan att både tillsammans med dina kollegor men även självständigt prioritera och omfördela dina arbetsuppgifter beroende på hur arbetsdagen och gruppens förutsättningar ser ut.
IMY befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och vi söker dig som trivs i en dynamisk arbetsvardag och vill bidra till vår gemensamma utveckling. Du driver ditt arbete framåt med stort engagemang och kan organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt även vid hög belastning och under skiftande omständigheter. Du har god samarbetsförmåga och trivs bra i arbete tillsammans med dina kollegor. Du är resultatinriktad, når uppsatta mål och håller tidplaner med god kvalitet i dina resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna befattning. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Administrativ chef Marita Öberg, 08-657 61 29
• HR-specialist Rebecca Svanedal, 08-657 61 05,
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13.
I rekryteringen samarbetar IMY med rekryteringspartner på Poolia
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är 18 mars 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9751104