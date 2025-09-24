Erfaren flyttstädare 50-75 %
2025-09-24
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
Nu söker vi dig med tidigare erfarenhet från flyttstäd till en roll hos oss på Clean and Style! I din nya roll om kommer dina arbetsuppgifter att variera mellan att självständigt hantera olika typer av städmoment som förekommer inom flyttstäd. Du är städtekniskt erfaren inom städ och vet hur du organiserar ditt arbete tillsammans med andra för bästa resultat.
En anställning hos oss ställer krav på flexibilitet med varierande arbetstider mån-fre och en genomsnittlig veckoarbetstid om 20-30 timmar per vecka, beräknat på en period om 26 veckor.
Läs mer om Clean and Style och våra värderingar på www.cleanandstyle.se
Läs mer om det egenägda varumärket www.ljuvligarum.sePubliceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
B-körkort
Kan arbeta i Storstockholm
Kan arbeta i Nacka och Värmdö
Kan starta omgående
OM TJÄNSTEN:
Inleds med en provanställning om 6 mån
Arbete förekommer mestadels mån-fre kl. 06-18
Arbete på helg kan förekomma ibland
Start omgående
VI ERBJUDER:
Konkurrenskraftiga löner
Trygga försäkringar på jobbet
Personalrabatt på hela sortimentet på www.ljuvligarum.se
Möjlighet att utvecklas till Arbetsledare heltid 100 % med företagsbil på sikt
ANSÖK DIREKT genom att lämna in en intresseanmälan med bifogat CV och personligt brev:www.cleanandstyle.se/Jobb
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Ansök via mail
E-post: Daniel.paulus@cleanandstyle.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLYTTSTÄDARE".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523436