Erfaren flyttbilschaufför - flyttkarl 75-85%

Nu finns chansen att vara med på vår resa och utvecklas i din roll som flyttkarl/chaufför & arbetsledare!
Just nu söker vi två erfarna Flyttbilschaufför på 75-85% ,till vår Flyttverksamhet inom Stor-Stockholm med utgångspunkt från vårt kontor i Ulvsunda/Bromma. I denna tjänst finns möjlighet att utvecklas till att arbeta som arbetsledare.
Rent A Mover är en flyttfirma med över 25års branscherfarenhet. Vi är just nu i en expansiv period där vi har ambitioner, planer och möjligheter att växa. Ta chansen att vara med på vår resa! Vi arbetar både mot privata och offentliga kunder och utför allt från större Bohagsflyttar till mindre enstaka möbler, Kontorsflyttar och Pianotransporter samt andra mer avancerade tungtransporter, bemanning med ID06 och flyttstädning. Vi levererar våra tjänster direkt till kund och indirekt som underleverantörer.
Arbetsuppgifter och förväntningar
Som Chaufför hos Rent A Mover har du en viktig nyckelroll där du utöver arbetet i team som en Mover (flyttkarl) är den som kör och har ansvar för fordonet till och från kund. Ytterligare arbetsuppgifter som ingår är förutom det självklara att köra till rätt plats på ett säkert och ansvarsfullt sätt, att se till att fordonet är i gott skick och att var sak är på sin plats efter genomfört uppdrag. I Chaufförens ansvarsområde ingår även att i samråd med arbetsledare se till att fordonet är tankat, tvättat och genomgånget säkerhetsmässigt inför varje körning samt att ansvara för lastning av kundens bohag. Detta innebär att det är ett måste att ha körkort. Det är också starkt meriterande om du har lokalkännedom inom Stor-Stockholm och tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Som arbetsledare är du också den som tillsammans med backoffice och VD har ansvar för dagliga driften och arbetsflödet. Du för dialog med kunderna på plats och på ett mycket trevligt sätt anpassar du verksamheten efter kundens behov och företagets möjligheter. Du ser till att våra flyttkarlar utför arbetet på bästa möjliga sätt och ansvarar för att lära upp nya medarbetare hur arbetet går till på ett säkert och tryggt sätt för kund och personal. Det är därför mycket viktigt att du har intresse av att leverera god service, har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift samt att du har erfarenhet av flyttbranschen.
Vi tummar inte på kvalité och förväntar oss att alla våra Movers och Chaufförer är noggranna, tar ansvar, förstår kundens integritet och visar flexibilitet.
Vem söker vi?
Kanske du jobbar i idag som chaufför & flyttkarl, trivs med ditt jobb och är duktig på det men vill vara med på ett nytt tåg? Byta till något nytt och ha möjlighet ett utvecklas till arbetsledare? Eller så har du redan erfarenhet av att arbetsleda inom flyttbranschen. I båda fall är du rätt person för oss! Din attityd, inställning och förmåga att utveckla ett ledarskap med omtanke om både personal och kund är grundläggande för denna roll.
Vi letar efter dig som ser problemlösning som något positivt, du som tar ansvar för ditt arbete och som alltid ser till kundernas bästa och arbetar metodiskt och effektivt.
Vad erbjuder vi?
Hos Rent A Mover erbjuds du en rörlig och lärorik arbetsplats där du alltid arbetar i team om minst 2 Movers. I denna roll kommer du arbeta väldigt nära vår grundare som har över 25års branscherfarenhet och som tillsammans med dig vill utveckla all personal att bli en flyttkarl av rang!
Vi erbjuder också en rolig arbetsplats full av humor och värme där det är viktigt att ha tillit till varandra i arbetet, som ibland kan vara tungt och krävande.
Att arbeta hos oss ska vara utvecklande och även roligt! Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Arbetsglädje föder yrkesstolthet och perfektion! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
