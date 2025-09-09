Erfaren experimentalist
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som erfaren experimentalist inom optik och laser kommer du att arbeta praktiskt inom området elektromagnetiska vapen, som innefattar laser- och mikrovågsvapen och där arbetsuppgifterna innefattar allt från teoretiska studier, design och praktisk realisering av experimentella uppställningar, följt av utveckling, genomförande och utvärdering av mätserier och fältförsök.
Vår verksamhet innefattar både civila och försvarsmaktsrelaterade projekt, och vi ser att du deltar i såväl ansökningsarbete, kontakter med uppdragsgivare och projektledning. Vidare kommer du att delta i olika projekt i nära samverkan med både andra myndigheter inom totalförsvaret samt experter och slutanvändare nationellt och internationellt.
Om enheten
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Du kommer att ingå i en av forskningsenheterna på avdelningen Vapen, skydd och säkerhet som är beläget i Stockholm-Grindsjön. Inom detta forskningsområde bidrar vi till att skapa den nationella expertisen om explosivämnen, vapenverkan och skydd. Vårt arbete spänner över flera teknikområden och omfattar både experiment, beräkningar och värdering av komplexa vapen- och skyddssystem. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla, oavsett bakgrund, känner sig välkomna och kan bidra med sina perspektiv och idéer. Läs gärna mer om avdelningen här: Vapen, skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Vi söker dig som har:
Forskarutbildning eller master och/eller civilingenjör med ca 8 års erfarenhet
Specialisering inom Optik och Laser (laserfysik, optik, spektroskopi)
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande är:
Kunskap inom området ljus-materia-växelverkan
Arbete med kraftiga fiberlasrar och kortpulserade Lasersystem
Omfattande experimentella erfarenheter
Vana att utveckla eller implementera mätteknik och elektrooptiska system
Optikdesign, Raytracing och CAD
Multispektral avbildning
Lasersäkerhet
PostDoc inom relevant område
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 30 september.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Rosenlind. Fackliga företrädare är Matilda Ågren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Johanna Rosenlind +46 708306704 Jobbnummer
9500875