Erfaren Entreprenadingenjör - Division Anläggning
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Göteborg
, Kungälv
, Ale
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en erfaren Entreprenadingenjör till vår verksamhet inom Anläggning i Göteborg - Västra Götaland och Halland. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar. Vill du dela väg med oss?
Rollen som erfaren Entreprenadingenjör
Som Entreprenadingenjör arbetar du nära våra projektchefer i våra projekt i Göteborg, Västra Götaland och Halland. Hos oss är Entreprenadingenjör en senior roll där det ingår att du ansvarar för delar i hela processen från anbuds- till produktionsskede, vilket innebär att du säkerställer att analyser och ställningstaganden som tex gjort i anbudsskedet tas med till produktionsskedet. Du kommer att delta aktivt i anbudsarbete, där du bidrar med din breda kompetensoch erfarenhet för att skapa allt från konkurrenskraftiga anbud till genomförbara och lönsamma projekt.
En annan viktig del av ditt arbete är att hantera de analyser och ställningstagande som gjorts i anbudsskedet samt arbeta med projektets kontraktsfrågor. Detta innebär att du ser till att avtalsvillkor följs och att eventuella ändringar hanteras korrekt. Du kommer att ha ett särskilt fokus på att driva kontraktsfrågor inom AB/ABT och säkerställa att arbetet med risker och möjligheter i projekten. Ditt arbete kommer att vara varierande och du kommer arbeta tätt med såväl projektorganisationer som kalkyl och anbudsteam. Det kommer även kunna ingå uppgifter där du biträder Arbetschefen i frågor.
Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten samt underrättelser kommer vara en del av dina arbetsuppgifter. Du kommer att jobba med underlag till dessa, underbygga dem och självständigt och/eller tillsamman med Projektchef strukturerat lägga fram och argumentera för dem.
Planering och uppföljning i projekten kan innebära att du genomför ekonomiska utredningar och följer upp gällande inköpsavtal, kostnadsavstämningar, prognoser, slutavstämningar, tidplaner och leveransplaner. Du kommer att arbeta med att analysera handlingar i detalj och säkerställa att alla förutsättningar är på plats.
Då vi arbetar i en stor region, Västra Götaland och Halland innebär tjänsten också att du ibland reser runt för att vara på plats i våra projekt och i vissa fall också kan komma att stanna över ute i våra projekt.
Vem är du?
Vi söker dig exempelvis under flera år varit Platschef eller Kalkylingenjör, men nu söker en roll utan personalansvar, eller så har du lång erfarenhet som Projektledare på beställar- eller konsultsidan, du vill jobba nära och integrerat med projekten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av:
Lång erfarenhet av att självständigt driva kontraktsfrågor i AB/ABT
Förmåga att ta fram och underbygga UR som du självständigt driver med kund eller tillsammans med Projektchef
Drivs av resultat och att komma i mål
Erfarenhet av tidiga skeden i ABT kopplat till dessa frågeställningar
Erfarenhet av AB/ABT/AMA
Som person är du initiativrik och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du känner dig bekväm med att arbeta under korta deadlines. Du arbetar strukturerat och noggrant, med ett skarpt öga för detaljer. Din pedagogiska förmåga gör att du kan förklara och hantera kontraktsfrågor på ett tydligt och metodiskt sätt. Du är trygg i dig själv, tålmodig och uthållig, och du trivs med att lösa problem i en dynamisk arbetsmiljö. Med ditt starka självledarskap har du lätt för att motivera dig själv och samarbeta effektivt med andra, vilket bidrar till en god kommunikation och ett framgångsrikt teamarbete. Du har även B-körkort och en god kommunikationsförmåga på svenska i både skrift och tal.
En del av något större
Med väl sammansvetsade arbetslag anlägger vi Sverige från grunden - i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att bygga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker samt exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Vi önskar få in din ansökan snarast möjligt, men senast den 25 januari. Urvalet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum, dock kommer vi under jul- och nyårshelgen inte att vara tillgängliga för frågor kring processen.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna-Karin Wärn på anna-karin.warn@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6969211-1778101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Grimboåsen 5 (visa karta
)
417 49 GÖTEBORG Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9672532