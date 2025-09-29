Erfaren controller sökes till Humana Sverige
2025-09-29
Vill du arbeta med att dagligen ge människor ett bättre liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Nu får du chansen att bli en del av ett proaktivt team där du får vara ett viktigt affärsstöd och bidra till lönsamhet och effektivitet genom relevanta analyser och strategiskt stöd. Vi på Humana söker nu en erfaren controller till vårt härliga controllergäng.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som controller hos oss är du en viktig del av ekonomifunktionen på Humana. Tjänsten syftar till att vara ett proaktivt affärsstöd till våra verksamheter för att öka lönsamhet och effektivitet. Detta genom att tillhandahålla relevanta analyser, beslutsunderlag och strategiskt stöd.
I din roll kommer du huvudsakligen att arbeta mot affärsområdet Individ & Familj och Division Vuxen där du också kommer att vara en del av ledningsgruppen. Division Vuxen består av närmare 100 verksamheter och har ca 2000 anställda. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Tätt samarbete med chef för Division Vuxen
Löpande uppföljning och stöd till cheferna inom divisionen med beräkningar, analyser och beslutsunderlag
Kvalitetssäkring av data som sedan bearbetas, analyseras, sammanställs och presenteras på ett pedagogiskt sätt
Driva arbetet med budget, prognos och affärsplan i samarbete med controller- och divisionschef
Genomföra kalkyleringar i anbudsprocesser
Delta i och aktivt driva olika projekt både inom divisionen och på koncernnivå
Ta fram business case och ad hoc-analyser
Du kommer också att vara delaktig i förvärv samt vidareutveckla rapporter, processer och rutiner i nära samarbete med andra controllers.
I tjänsten som controller rapporterar du till vår controllerchef. Du kommer vara en del av ett team bestående av tio fantastiska, drivna och trevliga kollegor som sitter både på vårt Örebrokontor och på vårt Stockholmskontor. Placeringsort för tjänsten är Örebro alternativt Stockholm.
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen som controller ser vi att du är en person som agerar professionellt, tar ansvar för att initiera och driva på förbättringsprojekt och är lösningsfokuserad. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer internt och externt och har en förmåga att arbeta utifrån gällande policyer, riktlinjer, rutiner och metoder. Vidare är du pedagogisk och har förmågan att förklara ekonomi och ekonomiska termer för icke-ekonomer. Som person är du dessutom noggrann, självgående och tar dig gärna an nya utmaningar. Eftersom Humana är ett börsnoterat företag är det viktigt att du kan arbeta strukturerat och med framförhållning, för att säkerställa att deadlines hålls.
För denna tjänst krävs det att du:
Har minst en civilekonomexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig
Har minst tre års erfarenhet av arbete som controller
Är en avancerad användare av Excel och Google Workspace samt har bred systemerfarenhet
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är även meriterande (dock ej ett krav) om du:
Erfarenhet att arbeta inom vård- och omsorgsbranschen
Har erfarenhet av BI-systemet Mercur
Erfarenhet av förvärvsprojekt och DD-processer
Vad händer nu?
Vi går igenom urvalet löpande och ser gärna att du ansöker snarast. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Controllerchef Maria Falck, maria.falck@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Maria Falck maria.falck@humana.se Jobbnummer
9532007