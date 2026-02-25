Erfaren Byggledare
Om uppdraget
Vi söker nu erfarna byggledare inom mark och grundläggning för uppdrag hos Trafikverket i det stora infrastrukturprojektet Gerstaberg, som ingår i program Ostlänken. Projektet är beläget strax söder om Södertälje och utgör Ostlänkens anslutningspunkt till Västra stambanan. Här byggs en planskild anslutning i form av en fly-over-bro, som ingår i projektets största entreprenad med ett kontraktsvärde om cirka 1,8 miljarder kronor.
Om rollenI rollen som byggledare ansvarar du för att stötta beställaren i genomförandet av mark- och grundläggningsarbeten under produktion. Du följer upp entreprenörens leveranser avseende tid, kostnad, kvalitet och säkerhet samt säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande krav, handlingar och regelverk. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledningen och andra teknikfunktioner, där du bidrar med tekniskt stöd och beslutsunderlag i produktionstekniska frågor.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Följa upp entreprenadens genomförande avseende tid, kostnad, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Granska och lämna synpunkter på ritningar och tekniska handlingar samt säkerställa att arbeten utförs enligt kontrakt
Medverka i bygg-, teknik- och ekonomimöten samt rapportera status och prognoser
Hantera avvikelser, ÄTA-arbeten och mängdregleringar enligt gällande rutiner
Samordna med andra teknikgrenar, angränsande entreprenader och externa parter
Medverka vid besiktningar, syner och sammanställning av slutdokumentation
Säkerställa att entreprenörens egenkontroller genomförs enligt plan samt att erforderliga tillstånd finns
Bidra med teknisk rådgivning och fungera som stöd till beställaren i produktionsskedet
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Har högskoleutbildning inom väg & anläggningsteknik, eller annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig.
Minst 7 års erfarenhet från uppdrag som byggledare/platschef/produktionschef/projektchef/projektledare i produktionsfasen.
Erfarenhet av minst 7 år i ledande roll för teknikområdena mark och grundläggning samt byggnadsverk.
Erfarenhet av att ha jobbat med stora, komplexa anläggningsentrepenader där värdet per referensuppdrag ska vara på minst 350 MSEK i dagens penningsvärde.
Dokumenterad kunskap om AMA Anläggning, MER Anläggning samt entreprenadjuridik AB04 och ABT06
Giltigt körkort B.
Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Ha genomgått, senast 6 månader efter uppdragsstart, utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljö Ersättning
