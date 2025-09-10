Equity Sales Partner/ Account Manager
Green Hero AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-09-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green Hero AB i Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Equity Sales Partner - Zero Debt Invest
Ansök här: https://webforms.pipedrive.com/f/2Z6YqUTgvdeUAWijleogMNUnsVr8JOV4TOvnbNUqTbUJGgwwCiFapZI3wpChIljxN
Vill du bygga din egen passiva intäktskälla - och samtidigt arbeta med några av de mest unika onoterade investeringarna på marknaden?
Zero Debt Invest är en nystartad investeringsgrupp som fokuserar på kapitalanskaffning inom tre områden:
Fastigheter - i samarbete med aktörer som har decennier av erfarenhet i branschen. Här driver vi ett unikt koncept där vi bygger billigare och mer kostnadseffektiva fastigheter än vad marknaden tidigare har sett.
Förnybar energi - via spännande teknik och projektförutsättningar från Green Hero och andra starka partners.
Champagne - exklusiva allokeringar från några av de bästa odlarna i världen, ofta otillgängliga för vanliga investerare.
PlatsUtgångspunkt: Malmö (kontor)
Möjlighet till hybrid/distans för rätt person
Frihet under ansvar - vi mäter resultat, inte timmar
Rollen: Equity Sales Partner
Som partner inom Zero Debt Invest arbetar du med att sälja investeringar i onoterade projekt. Du äger din kundrelation och bygger en långsiktig portfölj av investerare som ger dig återkommande avkastning.
Du kommer att:
Kontakta och bygga relationer med investerare (privatpersoner, entreprenörer, family offices)
Presentera våra investeringsmöjligheter inom fastigheter, energi och champagne
Boka och hålla möten (digitalt och fysiskt)
Bygga din egen passiva intäktskälla genom återkommande provisioner
Vara en del av ett växande team där du har stöd, kollegor och verktyg
Vi tror att du:Har ett starkt driv och affärssinne
Vill bygga frihet under eget ansvar
Är social, uthållig och gillar att skapa nya kontakter
Har erfarenhet av försäljning, finans eller affärsutveckling - eller vill ta klivet dit
Tidigare erfarenhet av equity sales/investerarförsäljning är ett plus, men inte ett krav.
Varför Zero Debt Invest?Provision utan tak - du styr själv din inkomst
Äg dina kunder - investerarna du tar in är din portfölj
Passiv avkastning över tid - bygg långsiktiga inkomster på ditt nätverk
Alla verktyg på plats - leads, telefoni, datorer, kontor och kollegor
Unika projekt - från fastigheter som byggs billigare än någonsin tidigare, till banbrytande energiteknik och exklusiva champagneallokeringar
Ansök nu
Är du redo att bygga ditt eget equity sales-bolag tillsammans med oss?
Ansök här: https://webforms.pipedrive.com/f/2Z6YqUTgvdeUAWijleogMNUnsVr8JOV4TOvnbNUqTbUJGgwwCiFapZI3wpChIljxN
Frågor? Kontakta: robin@greenhero.com
eller ring +46 707 222 882 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Hero AB
(org.nr 559332-9161)
Hanögatan 2b (visa karta
)
211 24 MALMÖ Kontakt
Robin Holmdahl robin@greenhero.com 0707222882 Jobbnummer
9502792