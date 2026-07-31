Entreprenadupphandlare
Åre Kommun, Ekonomi / Inköpar- och marknadsjobb / Åre Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Åre
2026-07-31
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en driven och relationsskapande entreprenadupphandlare som vill vara med och utveckla effektiva och trygga upphandling inom entreprenad med inriktning mot vatten och avlopp.
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare ska få möjlighet att utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, semesterväxling och möjlighet till distansarbete.
Inköpsenheten är en kommungemensam resursenhet med uppgift att ansvara för kommunens inköps- och upphandlingsprocess. Enheten tillhör organisatoriskt ekonomiavdelningen, som är en del av kommunledningsförvaltningen, leds av en inköpschef och består i övrigt av 5 kollegor, uppdelade på 4 upphandlare och 1 avtalscontroller. Inom inköpsenheten strävar vi efter att ha ett kommunikativt och lärande förhållningsätt till varandra där vi delar kunskap, erfarenheter och hjälper varandra för att bli bättre och utvecklas i våra roller. Som inköpare i Åre kommun har du en viktig roll när inköpsenheten utvecklas. Vi arbetar med ständiga förbättringar, uppdaterar våra processer, förtydliga roller och ansvar, både inom enheten och för våra beställare.
Som entreprenadupphandlare är du en specialist som ansvarar för inköp och upphandling av tjänster och entreprenader främst inom VA-området (vatten- och avloppsområdet). Du fungerar som en brygga mellan beställare och övriga verksamhet och leverantörer och säkerställer att projekten genomförs affärsmässigt och juridiskt korrekt enligt gällande lagstiftning, så som LOU och LUF.
Rollen kräver både teknisk förståelse för vatten- och avloppsinfrastruktur och upphandlingskompetens. Du kommer tillhöra den centrala inköpsenheten, men ditt primära arbetsområde är kopplat till att stötta den tekniska avdelningen och VA-teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Ansvarar för upphandlingar av olika omfattningar från start till mål och stöttar verksamheten vid avtalsuppföljning
• Arbetar med upphandlingsplanering, tar fram tidsplaner för dina projekt och kommunicerar löpande med chefer och verksamheter
• Stöttar i olika upphandlingsjuridiska frågor
• Tar fram tidsplaner för upphandlingar och utbildar verksamhet inom upphandling
• Rådgivande åt verksamheten i frågor utöver upphandlingsfrågor som rör leverantörsmarknad, kravställning och avtalKvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning (t.ex. bygg, juridik, ekonomi, upphandling), alternativt eftergymnasial utbildning inom inköp eller offentlig upphandling, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper om gällande regler i LOU och LUF
• Erfarenhet av genomförande av entreprenadupphandlingar och avtalsutformning
• Erfarenhet av och tillämpning av AB 04, ABT 06, ABK 09, ABFF samt AMA AF
• Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Meriterande kvalifikationer:
• God förståelse och juridisk kompetens inom entreprenad- och upphandlingsfrågor
• Erfarenhet av samverkans-/partneringavtal
• Tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet
• Erfarenhet av Tendsign eller annat upphandlingsverktyg
Vi söker en lagspelare som är prestigelös, positiv och serviceinriktad. Du trivs i rollen som problemlösare, ser helheten, kan prioritera och hantera komplexa frågor. Som person är du analytisk, tydlig i din kommunikation och tar stort eget ansvar. Du kommer du att ha många interna och externa kontakter, därför är det viktigt att du kan skapa och upprätthålla goda relationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuerna kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen och i denna rekrytering görs bakgrundskontroll.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-02 Eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi tillämpar en individuell och differentierad lönesättning. Anställningen omfattas av gällande kollektivavtal för kommuner och regioner.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 ÅRE Arbetsplats
Åre Kommun, Ekonomi Kontakt
Inköpschef
Helene Törnblom helene.tornblom@are.se +4664716205 Jobbnummer
10016699