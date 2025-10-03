Entreprenadelektriker
2025-10-03
Är du elektriker som söker nya utmaningar? Då har du kommit till rätt ställe - Bravida är ett branschledande företag som främjar utveckling! Vi söker nu elektriker som vill bli en del av vårt växande team i Luleå. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som entreprenadelektriker på Bravida arbetar du i olika typer av uppdrag där du kommer utföra installationer åt våra kunder. Som entreprenadelektriker hos oss arbetar du såväl självständigt som i team med andra kollegor på våra entreprenader i Luleå med omnejd.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Installation och montering av anläggningar inom EL
• Att ansvara för uppdragets tekniska utförande inom ramen för dina arbetsuppgifter
• Vara delaktig i vårt förbättringsarbete
Ditt nya team
Vi är ett växande team av engagerade elektriker och projektledare som arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Idag är vi 17 elektriker i gruppen med varierande ålder och erfarenhet, vilket skapar en dynamisk och lärorik arbetsmiljö.
Vi söker dig som
• Är utbildad och ECY-certifierad elektriker
• Behärskar svenska i tal och skrift
• B-körkort är ett krav
Som person trivs du med många kontaktytor. Du är en lagspelare samtidigt som du har för vana att även kunna arbeta självgående och under eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 31 oktober. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
