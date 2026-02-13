Entreprenadchef
GK Sverige AB / Byggjobb / Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GK Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Västerås
, Örebro
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du också bli en del av Team GK?
Vi på GK arbetar med att utveckla, bygga och driva smarta tekniska lösningar som minskar klimatpåverkan från både gamla och nya byggnader. Oavsett vilken typ av byggnad vi arbetar med strävar vi efter lösningar som tar hänsyn till både dagens användare och kommande generationer.
Vi söker dig som vill vara med på resan mot en mer hållbar byggbransch och som kan förbereda avdelningen för framåtblickande tänkande, lönsamhet och tillväxt. Du utmanar gärna dagens arbetsmetoder och har förmågan att skapa förtroende och engagemang både hos ledare och medarbetare.
Vad kan GK erbjuda dig?
Hos oss på GK är vi måna om varandra. Tillsammans tar vi ansvar, skapar förändring och en inkluderande arbetsplats där alla har utrymme att synas och utvecklas. Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter
Bra kollegor som lär sig av varandra och vill varandra väl
En trygg och säker arbetsgivare
Bra förmåner som b la friskvårdsbidrag på 5000 kr
Hur kommer ditt uppdrag att se ut?
Som Entreprenadchef säkerställer du att projekt levereras från planering till garanti avseende kvalitet, tid och ekonomi med hög kundnöjdhet. Du leder, organiserar och motiverar dina medarbetare inom projekten samt säkerställer effektivt resursutnyttjande genom en god planering. Du arbetar även med att:
Bygga upp GK:s position som teknisk partner inom VS samt bidra till lönsam tillväxt och försäljning inom avdelningens geografiska område
Bygga och underhålla relationer med kund, samt ansvara för merförsäljning inom projektet och bidra vid nyförsäljning.
Ansvara för resultat i avdelningens projekt och säkra att dessa är i linje med budget och framtagna mål.
Aktivt bidra till regionens fortsatta utveckling genom nära dialog med övriga Entreprenadchefer och kollegor inom och utanför regionen i syfte att dela erfarenhet och lära av varandra och säkerställa att vi arbetar som "Ett GK".
Din bakgrund Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av ledarskap, projektledning, upphandling och förhandlingar. Erfarenhet av personalansvar är starkt meriterande.
Branscherfarenhet inom inomhusklimat och har arbetat med planering och genomförande av projekt.
B-körkort
God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet. Erfarenhet av Wikells och Magicad är meriterande.
Du har god skriftlig och muntlig förmåga i svenska språket och grundläggande kunskaper i engelska.
Vem är du?
För att trivas hos oss och lyckas i rollen som Entreprenadchef tror vi att du är en ledare som skapar engagemang och delaktighet. Som ledare lyckas du skapa goda relationer och samarbeten såväl internt som externt och delar våra värderingar INA - inkluderande, nyfiken och ansvarstagande. Vi ser att du är affärs- och resultatinriktad med ett högt kundfokus och drivs av att både tekniskt och affärsmässigt leverera det som avtalats. Vidare ser vi att du är nyfiken på teknikutvecklingen i branschen och vill vara med och bidra till GKs fortsatta utveckling.
Ansökan
Är du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss kan du söka utan CV och ansökningsbrev. Istället ber vi dig att besvara några korta frågor. Ansökan skickas elektroniskt via vårt rekryteringssystem.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så skicka in din ansökan med en gång.
För den här tjänsten kan det bli aktuellt att du som slutkandidat får göra en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll. Syftet med bakgrundskontrollen är inte att sålla bort utan kontrollen görs för att både du och vi ska känna oss trygga med anställningen. Hör av dig till rekryterande chef om du vill veta mer om bakgrundskontrollen och varför den görs.
På GK kan du vara dig själv och förvänta dig att bli respekterad, oavsett var du kommer ifrån eller vem du älskar. Mångfald och inkludering handlar för oss om att erkänna och respektera varandra att hitta styrka i det som gör oss lika och olika. Kvalificerade kandidater som känner igen sig i våra värderingar inkluderande, nyfiken och ansvarstagande uppmuntras att ansöka hos oss. Så ansöker du
