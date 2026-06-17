Enterprisearkitekt inom läkemedelsområdet
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2026-06-17
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Är du en erfaren arkitekt som vill påverka utformningen av Sveriges digitala infrastruktur? Drivs du av att göra nytta och bidra till ett mer hållbart samhälle? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen som enterprisearkitekt hos oss ansvarar du för att avdelningens arkitektur är samordnad, hållbar och stödjer såväl verksamhetens mål som organisationens övergripande arkitekturarbete. Du fungerar som en strategisk rådgivare och verkar för att domänens utveckling sker enligt etablerade arkitekturprinciper och kvalitetskrav. Du ingår i ett team med andra arkitekter och ni ansvarar gemensamt för att utveckla, livscykelhantera och styra arkitekturen inom avdelningen.
Teamet arbetar tätt tillsammans och ni ger och får stöd av både varandra och myndighetens centrala arkitekturfunktion. Du ansvarar för den arkitekturiella vidareutvecklingen av våra läkemedelstjänster med målet att förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal och apotek. Vi utvecklar och lanserar kontinuerligt nya tjänster och komponenter, vilket ger möjlighet till stimulerande arkitekturuppdrag och professionell utveckling.
Du tillhör avdelningen för läkemedel och sektionen för tjänsteutveckling. På avdelningen är vi cirka 150 anställda inom digital utveckling, tjänsteutveckling och utredning.
Om dig
Vi söker dig som trivs i samarbete med andra och bidrar genom lyhörd kommunikation, konstruktiv dialog och förmåga att hantera olika perspektiv. Du arbetar strukturerat och självgående genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete samt ta ansvar för att driva dina uppgifter framåt inom givna tidsramar. Du tänker strategiskt och har en god helhetssyn, vilket gör att du ser långsiktiga konsekvenser och fattar beslut med hänsyn till hela verksamhetens bästa.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning som civilingenjör, systemvetare eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av arbete med it-arkitektur
erfarenhet av modelleringsnotationer som Archimate och Unified Modeling Language (UML) eller andra relevanta verktyg
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av arbete i enterprisearkitekturfunktion där organisationens strategi och riktning realiseras arkitekturiellt
certifiering(ar) inom arkitektur
erfarenhet av arkitekturarbete i portföljstyrning.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Annelie Ivarsson, 010-175 6347.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: https://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:944522/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Läkemedel, Tjänsteutveckling, Design och arkitektur Kontakt
Dorothea Lockman 010-1753741 Jobbnummer
9967357