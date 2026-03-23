Enterprise Architect
Maxitech AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxitech AB i Göteborg
, Karlstad
, Linköping
, Örebro
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Vill du vara med i nästa datadrivna utvecklingsfas för fastighetsmarknaden? Vi på Maxitech har fått förtroendet att hjälpa vår kund med tre nya roller som syftar till att optimera driften, bli mer kostnadseffektiva och omvandla data till insikter. Om du vill vara med på denna utvecklingsresa där du ges mandat att kunna förändra och verka inom en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar - läs vidare!
Vår kund
En av Nordens mest dynamiska fastighetsaktörer, med verksamhet över flera europeiska marknader och en affärsmodell som kombinerar långsiktigt ägande med hög förändringstakt.
Här finns ett tydligt entreprenöriellt driv, korta beslutsvägar och en kultur där idéer får ta plats och kan realiseras. Samtidigt präglas organisationen av ett långsiktigt perspektiv där hållbara investeringar och utveckling står i fokus.
Det är en miljö där affär, teknik och utveckling möts och där du får möjlighet att vara med och påverka riktning framåt.Dina arbetsuppgifter
• Driva och utveckla målarkitekturen för system- och applikationslandskapet
• Omsätta affärsbehov till tekniska riktlinjer och vägval
• Agera tekniskt stöd i större initiativ och hjälpa organisationen att fatta rätt beslut
• Arbeta nära team och intressenter för att säkerställa att arkitekturen fungerar i praktiken
• Aktivt bidra till att utveckla arbetssätt och skapa långsiktigt hållbara lösningarProfil
Som person har du förmåga att göra det komplexa begripligt och skapa tydlighet. Vi ser att du rör dig naturligt mellan affär och teknik samt att du vill förstå bakomliggande faktorer och inte bara lösningen. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med en "operativ" inställning för att hjälpa organisationen framåt. Vidare är du en samarbetsinriktad person som enkelt kan skapa förtroende, bygga tillit och aktivt bidrar till att främja nybyggarandan.
Vi tror att du har:
• En bakgrund inom arkitektur som enterprise architect, lösningsarkitekt eller liknande och är van att arbeta i miljöer där helhet och riktning är avgörande
• Erfarenhet av att forma målarkitektur och förstår hur system, data och integrationer hänger ihop i praktiken
• Kunskap om moderna arkitekturmönster som API:er och eventdrivna flöden och har en god teknisk grund
• Erfarenhet av plattformar och lösningar i moderna miljöer, gärna i molnet
• Förmåga att översätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar
• Tidigare arbetat i en roll där du har guidat och utvecklat team och arbetssätt
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsbranschen eller av en förändringsresa, exempelvis inom cloud. Övrig information
Ort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående
Arbetstid: Kontorstider
Rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och tar inte emot CV via e-mail.Om företaget
Maxitech är ett IT-/Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi erbjuder även direkta rekryteringslösningar för våra kunder och anpassar våra tjänster efter deras specifika behov Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765), http://www.maxitech.nu/
9813560