Enterprise Architect
2025-10-27
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Enterprise Architect som kan koppla samman koncernstrategi med praktiskt genomförande inom flera varumärken och marknader. Du arbetar nära arkitekturteamet för att definiera målarkitektur, vägledande principer och roadmaps som möjliggör gemensamma plattformar, effektivt återbruk och snabbare värdeskapande.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta målarkitektur och kapabilitetskarta.
Stödja beslutsfattare genom arkitekturanalys av regelverk, krav och lösningskoncept.
Säkerställa att regleringar, affärsmål och portföljer är i linje på koncern- och varumärkesnivå.
Driva styrning kring principer, standarder och referensarkitekturer.
Modellera, visualisera och kommunicera komplexa arkitekturlandskap med EA-verktyg.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att etablera målarkitekturer.
Förståelse för integrationsmönster, API-livscykel, mikrotjänster, händelsestyrda arkitekturer, data/MDM och informationssäkerhet.
Erfarenhet av SAFe, Sparx EA, LeanIX, UML och/eller BPMN.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Förmåga att balansera strategiskt helhetsperspektiv med pragmatisk genomförandekraft.
Meriterande
Erfarenhet från fordonsindustrin.
Kunskap inom molnplattformar (AWS), integration (API/event/messaging) och dataanalys.
Start: 2025-12-01
Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning)
Plats: Södertälje (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
