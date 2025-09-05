Enhetssamordnare till Funktionsstöd, vikariat
Tidaholms kommun / Administratörsjobb / Tidaholm Visa alla administratörsjobb i Tidaholm
2025-09-05
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Nu söker vi en strukturerad och nytänkande kollega som vill stötta vår verksamhet i ett viktigt uppdrag - som enhetssamordnare. Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Vi söker en erfaren och engagerad enhetssamordnare till Funktionsstöd. Rollen innebär att du kommer att ha ett övergripande ansvar för samordning och administration inom enheten, med fokus på att säkerställa effektivitet och kvalitet i verksamheten. Du arbetar nära de fyra enhetscheferna och ingår i ledningsgruppen för Funktionsstöd. Din närmaste chef är avdelningschef inom avdelningen Myndighet och Funktionsstöd. Tjänsten är en nyinrättad tjänst och du kommer få vara med att skapa denna tjänst tillsammans med oss i ledningsgruppen.
Inom Funktionsstöd arbetar vi varje dag för att skapa en meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer. Vi verkställer insatser både utifrån LSS och SoL.
I rollen som enhetssamordnare:
• Är du spindeln i nätet när det kommer till kommunikation mellan enheterna.
• Du är en del av ledningsorganisationen och arbetar på uppdrag av avdelningschef.
• Utför du verksamhetsnära frågor som chefer bedömer som nödvändiga för att nå uppsatta mål.
• Stödjer du chefer i personaladministrativt arbete såsom schemaläggning, bemanning, optimering av personal mm.
• Kommer du stödja chefer i fakturahantering, inköp och tidsrapporteringar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och meritande är även om du har en vidareutbildning inom administration, personal eller annat som arbetsgivaren anser likvärdigt. Du har erfarenhet av bemanning och schemaläggning och arbete i olika verksamhetssystem. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp.
För att passa i rollen som enhetssamordnare ser vi gärna att du är nytänkande och kreativ. Du besitter en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Vidare är du lösningsfokuserad med en förmåga att anpassa dig till nya situationer och ser möjligheter framför hinder. Du är ansvarstagande och har ett respektfullt och gott bemötande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att förbättra våra verksamheter. Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och göra skillnad, skicka in din ansökan idag!
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är vikariat på heltid på 6 månader med möjlighet till förlängning. Intervjuer planeras till 23 och 25 september. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21!
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Elin Andersson elin.andersson@tidaholm.se 0502-60 68 77 Jobbnummer
9494930