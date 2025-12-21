Enhetsjurist
2025-12-21
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för administration ger stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Administrativa avdelningen ansvarar för verksamhet och processer inom juridik, ekonomi, arkiv och service och är fördelade på tre enheter.
På juridiska enheten arbetar för närvarande ca 20 jurister. Här finns verksjurister med inriktning på fiskerätt, miljörätt, upphandling respektive myndighetsövergripande frågor och enhetsjurister som arbetar med överträdelseärenden inom yrkesfisket. Enheten är en del av avdelningen för administration som stöttar myndighetens verksamhet genom att säkerställa legalitet, effektivitet, gemensamma arbetsformer och hög kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
En av enhetens enhetsjurister är tjänstledig och vi söker nu dig som vill ersätta honom.
Du kommer att få möjlighet att prova på ett nytt spännande rättsområde, fiskejuridiken, på en trevlig arbetsplats.
Du arbetar huvudsakligen med att handlägga ärenden som rör överträdelser inom yrkesfiskets område vilket bl.a. omfattar överträdelser gällande exempelvis uppgiftsskyldighet, lämnande av felaktiga uppgifter eller otillåtet fiske där följden kan bli att HaV tar ut sanktionsavgift, särskild avgift, tilldelar s.k. prickar eller åtalsanmäler till åklagare. Du bereder och utreder ärenden och upprättar beslutsförslag som verksjurister beslutar i. Du skriver också yttranden till domstol i överklagade ärenden och deltar vid muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol när sådana blir aktuella. Du har god hjälp av de ärendemöten där överväganden och beslut diskuteras tillsammans med kollegorna på enheten.
Efter att ha arbetat ett tag och skaffat dig tillräckliga erfarenheter och kunskaper får du även självständigt besluta i vissa ärendetyper efter delegation.
Arbetet innebär kontakter med motsvarande myndigheter i andra länder. Det innebär också kontakt med parterna i ärendena, branschorgan samt samverkan med Kustbevakningen och åklagare.Kvalifikationer
Du som söker denna tjänst ska ha juristexamen och mycket goda allmänjuridiska kunskaper. Det är ett krav att du har åtminstone två års erfarenhet av juridiskt arbete, gärna inom offentlig förvaltning och/eller domstol.
För tjänsten är det särskilt meriterande om du har:
- notarietjänstgöring
- arbetat med ärendehandläggning
- erfarenhet av att ha arbetat med de juridiska frågor som innefattas i tjänsten
Då en stor del av arbetet är att upprätta olika skrivelser och beslut är det viktigt du har ett intresse för att utveckla skrivandet av beslut, ta fram mallar m.m. med fokus på klarspråk. Vana av arbete i olika digitala system och databaser är en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil och har god självinsikt och social kompetens. Du visar på gott omdöme och integritet. Mod att våga fråga och lära nytt är en fördel för att ta sig an fiskejuridiken som innebär en stor del EU-rätt som är en spännande utmaning även för en erfaren jurist. I rollen som enhetsjurist samarbetar du nära dina juristkollegor och många andra kompetenser. Du behöver vara en lagspelare med mycket god samarbetsförmåga och du behöver kommunicera tydligt och pedagogiskt.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat till och med oktober 2026 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 40 000: - - 45 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Havs- och Vattenmyndigheten
Karin Wall karin.wall@havochvatten.se +46106986150
