Enhetschefer till omsorgsförvaltningen
2025-12-08
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Kalmar har en tydlig ambitiös vision: vi ska bli en av Sveriges 30 bästa kommuner inom äldreomsorg - för att lyckas behöver vi de bästa medarbetarna. Vi söker därför dig som brinner för ledarskap, utveckling och vill vara med och bygga morgondagens äldreomsorg!
Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag - med hjärta, mod och drivkraft. I omsorgsförvaltningen finns fyra verksamhetsområden med inriktning hemtjänst (inkluderat dagverksamhet), vård- och omsorgsboende, kommunal primärvård samt myndighet. Varje verksamhetsområde leds av verksamhetschef med tillhörande ledningsgrupp.
Inom verksamhetsområdena hemtjänst och vård- och omsorgsboende söker vi nu enhetschefer. Vi vill tänka på dig som en förändringsledare med personalansvar. Du har ansvaret för helheten- verksamhet, personal och ekonomi- och leder utvecklingen enligt socialtjänstlagen. Tillsammans med ett dedikerat enhetschefsteam och i nära samverkan med olika funktioner inom omsorgsförvaltningen skapar du de bästa förutsättningar för omsorgstagarna.
Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad - både i människors vardag och för äldreomsorgens framtid. Du är en nyckelperson som inspirerar, motiverar och leder vägen framåt.
Ledarskap i ett dynamiskt team - här växer vi tillsammans
Ditt nära och coachande ledarskap i vardagen är en förutsättning för att du ska lyckas i förändringsledning med den enskilde i fokus. Du arbetar processorienterat där ny teknik och innovativa metoder formar hur vi arbetar i framtiden.
Vi investerar i dig som ledare Vi tror på hållbart ledarskap och ger dig alla verktyg för att lyckas. Hos oss får du en skräddarsydd introduktion, tillgång till erfarna mentorer samt möjlighet att ta del av vårt ledarskapsprogram och chefsutbildningar. Din utveckling är viktig för att vi ska kunna utveckla verksamheten utifrån medborgarnas behov.Kvalifikationer
Vi ser att du har en akademisk examen och yrkesbakgrund som gett förståelse och erfarenhet inom något eller flera av följande områden: Ledarskap, HR, Socialtjänstlagen, ekonomi, projektledning och omvärldsbevakning.
Vi förutsätter att du är en chef och ledare som leder med tillit, prestigelöshet och omtanke. Du arbetar med ett nära ledarskap i för att möjliggöra framtidens vård och omsorg. För att lyckas i rollen besitter du en förmåga att snabbt förstå nya och komplexa sammanhang och har förmågan att förenkla och kommunicera dessa med verksamheten. Du har tidigare chefserfarenhet samt dokumenterat goda ledarskapsresultat och/eller omdömen av ditt ledarskap.
Du arbetar efter de mål, den verksamhetsplan och de huvudprocesser samt styrdokument som finns inom omsorgsförvaltningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en processorienterad organisation, gärna med erfarenhet av omsorg.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
