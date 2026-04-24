Enhetschef vuxenenheten
Mariestads Kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Mariestad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mariestad
2026-04-24
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads Kommun, Socialförvaltningen i Mariestad
Inom socialförvaltningen fortsätter vi att utveckla det goda arbetet med att skapa bra förutsättningar för en välmående personal med fokus på de vi är till för.
Vi arbetar för en stark gemenskap med stor tillit där vi stöttar varandra och har kul på jobbet! Vi är en engagerad och starkt brukarstyrd organisation där brukarnas behov vägleder vårt arbete.
Nu söker vi en enhetschef till vår vuxenenhet som vill vara med och skapa positiva förändringar för individer.
Vill du arbeta med att leda andra i ett meningsfullt arbete? Då kan du vara vår nya enhetschef för våra fantastiska medarbetare på vuxenenheten!
Arbetsuppgifter
Inom socialförvaltningen finns flera verksamhetsområden som leds av en avdelningschef och 6 enhetschefer i en gemensam ledningsgrupp.
En av dessa verksamheter är Vuxenenheten där vi arbetar med personer från 18 år och uppåt. Arbetet innebär myndighetsutövning inom vuxna personer med skadligt bruk och beroende samt socialpsykiatri. Inom enheten arbetar vi dessutom med mottagning och reception, våld i nära relationer, beroendecentrum, boendesamordning och professionella gode män. Vi ser stort värde i det sociala arbetet och möter människor i den situation de befinner sig i. Arbetet grundar sig i att skapa relation, allians och tillit genom ett respektfullt bemötande.
Som enhetschef leder och utvecklar du vuxenenhetens verksamhet. Du har ansvar för personal, budget och verksamhet med tillhörande ekonomi- och arbetsmiljöfrågor. Du samarbetar nära 1:e socialsekreterare i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter innefattar också att:
* Kvalitetssäkra arbetsprocesser, dokumentation, rutiner och riktlinjer.
* Biträda avdelningschef med analys och uppföljning av verksamheten samt implementera fattade beslut.
* Ta tillvara på medarbetares kreativitet och styrkor genom dialog och ett närvarande ledarskap.
Arbetsplatsen utgår från Maria Nova i centrala Mariestad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen, som exempelvis socionom, inom beteendevetenskap, juridik eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som enhetschef har du erfarenhet av ledarskap med budget- och personalansvar. Du har kunskap och erfarenheter från utvecklings- och förändringsarbete och gärna inom områden som rör vuxnas stödbehov, skadligt bruk/beroende, våld i nära relation eller socialpsykiatri.
Vi ser att du trivs med att hålla dig uppdaterad gällande lagstiftningar inom området.
Som person är du trygg i ditt ledarskap, inspirerande, tydlig och lyhörd. Eftersom arbetet innebär ett nära samarbete med dina medarbetare krävs god förmåga att gemensamt hitta lösningar på ett prestigelöst sätt. Vi ser också att du är driven och nytänkande samt uppmuntrar medarbetarna till delaktighet och kreativitet.
Du är bekväm vid att använda digitala verksamhetssystem och kan snabbt ta till dig dessa.
Körkort är ett krav för denna tjänst.
Vad kan vi erbjuda dig?
Förutom att få möjlighet att arbeta med kompetenta och trevliga kollegor och medarbetare kan vi erbjuda dig:
* Förtroendearbetstid
* Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
* Semesterväxling
* Löneväxling till pension
* Försäkringsförmåner
* Förmånscykel
* Tillgång till gratis inomhus- och utomhusbad
* Friskvårdsbidrag
Som nyanställd enhetschef tilldelas du en personlig mentor och efter genomgången introduktionsplan ingår du i vår nätverksgrupp för nya chefer.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Vi hanterar ansökningar löpande vilket betyder att intervjuer kan ske innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319756".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD
För detta jobb krävs körkort.
Mariestads kommun, Socialförvaltningen
Fackligt ombud, Vision
Marcel Ehrhardt Gueffroy marcel.ehrhardt-gueffroy@mariestad.se 0501-75 51 96
9875263