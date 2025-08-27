Enhetschef Verksamhetsnära HR-stöd
2025-08-27
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Enhetschef Verksamhetsnära HR-stöd
Vill du vara med och utveckla framtidens HR-stöd i en av Sveriges mest spännande kommuner? Vi söker dig som vill leda och inspirera ett engagerat team och samtidigt bidra till att våra verksamheter når sina mål.
Ditt uppdrag
Då Linda som är nuvarande chef för verksamhetsnära HR-stöd går vidare till en annan chefsroll inom HR-avdelningen söker vi nu hennes efterträdare.
Som enhetschef leder du 14 HR-konsulter och ansvarar för att Haninge kommun har ett tillgängligt och effektivt verksamhetsnära HR-stöd. Du blir en del av HR-avdelningens ledningsgrupp, samarbetar nära med övriga enheter inom avdelningen och rapporterar direkt till HR-direktören. I rollen ingår det att delta i att förbättra och effektivisera våra HR-processer utifrån en digital ansats.
Som chef för enheten för verksamhetsnära stöd får du en nyckelroll i att driva och utveckla vårt HR-stöd till chefer och ledningsgrupper. Du leder ett engagerat team och säkerställer att vi levererar ändamålsenligt, relevant och effektivt stöd inom hela kommunen.
Ditt uppdrag blir att:
- Stärka och utveckla det verksamhetsnära HR-stödet
- Vara ett bollplank och stöd för HR-konsulterna
- Fortsätta bygga och utveckla teamet och skapa samsyn kring uppdraget
HR-direktör Jenny Alpmyr beskriver uppdraget såhär:
"Du kommer bli en av nyckelpersonerna för mig i arbetet med att driva och forma framtidens HR-avdelning med målet att leverera ett verksamhetsnära stöd i världsklass. Vi kommer kunna erbjuda dig ett roligt, viktigt och utvecklande uppdrag, där du gör skillnad för Haninges medborgare - varje dag på jobbet."
Vi söker
Vi söker dig som har bred erfarenhet av HR - både strategiskt och operativt - och som trivs i en ledarroll där utveckling, samarbete och kvalitet står i fokus. Du är en trygg och modig ledare som bygger förtroendefulla relationer och har förmågan att skapa ett gott samverkansklimat i organisationen med chefer, fackliga företrädare och medarbetare.
Du är målinriktad med en vilja att utveckla och förbättra, samt ett mod att utmana status quo för att driva HR-frågorna framåt.
Vi vill att du har med dig:
- En relevant akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Tidigare chefserfarenhet
- En bred HR-kompetens, med tyngd inom arbetsrätt och arbetsmiljö
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från HR-arbete inom kommun eller region.
Då en central del av rollen handlar om kommunikation i olika former är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt en förmåga att kommunicera på ett tydligt och transparent sätt, som skapar trygghet och engagemang hos andra.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du en stor dos långsiktig uthållighet, förmåga att skapa samsyn och en vilja att utveckla både HR-processer och människor i en komplex organisation. Precis som vi, vet du att HR-vardagen ofta bjuder på oförutsedda händelser, och besitter förmågan att vara flexibel och lösningsorienterad när kalendern behöver planeras om.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
