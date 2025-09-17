Enhetschef Ungdomsboende
2025-09-17
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom avdelning Barn och unga har du en central roll och möjlighet att göra skillnad för barn och unga. Vi utökar nu ledningsgruppen med ytterligare en chef och söker dig som kommer att vara närmsta chef för ca 25 medarbetare. Du ansvarar för personal, budget och verksamhet i ett nära ledarskap. Till ditt stöd i verksamheten har du en gruppledare.
Du har även stödfunktioner i form av HR-konsult, ekonom, verksamhetsutvecklare och administratörer. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och tillsammans har ni ett strategiskt helhetsansvar för målgruppen barn och unga. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med övriga chefer inom boende och öppenvård arbeta för att vi kan leverera hemmaplanslösningar med god kvalitet.
Din arbetsplats
Socialförvaltningen består av fem stycken avdelningar: Kvalitet, utveckling och service, Nära socialtjänst, Barn och Unga, Vuxna samt LSS. Tjänsten är placerad inom Avdelning Barn och Unga som riktar sig till barn och unga 0 - 20 år inom individ- och familjeomsorg.
Du kommer att ansvara för två stödboenden för ungdomar som befinner sig i en viktig övergångsfas mot ett mer självständigt liv. Vi utför även boendestöd till ungdomar och unga vuxna. Målgruppen är ungdomar som har psykosociala svårigheter, såsom neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, trauma och beteendeproblem. Vårt uppdrag är att skapa en stödjande och strukturerad plan för varje ung individ, som syftar till att stärka deras resurser, utveckla positiva nätverk och ge dem verktyg för att hantera sina livsutmaningar.
De två verksamheterna har ett nära samarbete, vilket ger oss möjlighet till erfarenhetsutbyte och en gemensam utveckling av våra arbetssätt och metoder.
Vill du veta hur en av våra medarbetare tycker att det är att arbeta på Barn och Unga? Läs mer här: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/socialt-arbete
Du som söker
Du har utbildning från universitet eller högskola på lägst kandidatnivå, exempelvis som socionom, inom socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller motsvarande. Du har erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar och har tidigare haft en arbetsledande roll. Det är meriterande om du har chefserfarenhet, gärna inom verksamheter som riktar sig mot barn och unga.
Uppdraget innebär många sociala kontakter samt arbete med skriftliga underlag, därav krävs goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du bör även ha kunskap om regelverk, arbetssätt och metoder som är aktuella för verksamheten.
Då vi är inne i ett förändringsarbete krävs det att du har lätt för att ställa om och är öppen för att arbeta på nya sätt. Vi tror att du uppskattar utveckling och att driva förändring på både operativ och strategisk nivå, du kommer gärna med nya idéer och angreppssätt i arbetet. Du arbetar strukturerat och noggrant med fokus på målen och planerar och prioriterar utifrån dem. Då samverkan är en central del i tjänsten behöver du vara öppen för nya kontakter och skapa goda relationer. Vi ser det som viktigt att du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som ledare är du trygg, du leder med engagemang och motiverar andra för att nå gemensamma mål.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag 240930. I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15870
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
