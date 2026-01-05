Enhetschef Tillstånd Samråd, Nord & Syd
2026-01-05
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som enhetschef Tillstånd samråd erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, där du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med och bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 50 mil ledningar och driftsätta 25 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Du kommer att leda enheten Tillstånd Samråd Nord & Syd som idag består av 12 medarbetare som samarbetar nära varandra i en kultur som präglas av ett öppet förhållningssätt inför både uppgifter och kollegor. Enheten har det övergripande ansvaret för koncessionsprocessen inom investeringsprojekt och du stöttar enheten i sakfrågor och dagliga utmaningar kopplat till uppdraget. Som enhetschef för du även en proaktiv dialog med nyckelintressenter och bibehåller långsiktiga relationer med tillståndsgivande myndigheter som påverkar möjligheterna att få koncession och andra tillstånd.
Du ansvarar för att leda och fördela arbetet inom enheten samt utveckla samarbetet med övriga enheter inom Svenska kraftnät. Du kommer att arbeta löpande med att utveckla arbetssätt för att säkerställa en god arbetsmiljö och effektiva flöden.
Som medarbetare och ledare inom Svenska Kraftnät finns stora möjligheter att utvecklas både inom specialområden och genom vårat ledarskapsprogram.
Enheten samarbetar tätt med tvillingenheten Tillstånd Samråd Mitt. Medarbetarna (delprojektledare) arbetar i projekt med stort individuellt ansvar för leveransen. Som enhetschef för Tillstånd Samråd Nord & Syd ingår du i ledningsgruppen för sektionen Tillstånd och Markåtkomst. Sektionen består av 6 enheter och cirka 100 medarbetare och konsulter.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en trygg ledare som är säker i osäkra sammanhang och som står upp för sina egna och gruppens åsikter. Du är också resultatinriktad och bra på att sätta upp mål för sig själv och andra, och du arbetar för att nå dessa mål tillsammans med ditt team. Du har lätt för att sätta dig in i andras situationer, lyssnar aktivt och visar förståelse och hänsyn i ditt samspel med andra. Motgångar hanterar du på ett konstruktivt sätt, du behåller ett positivt förhållningssätt och bidrar aktivt till gemensamma lösningar genom ett prestigelöst samarbete.
Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en akademisk examen inom exempelvis miljö, juridik, samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har också:
• Flerårig erfarenhet av tillståndsarbete inom planering eller byggande inom energi- eller infrastrukturbranschen
• God och flerårig ledarerfarenhet i formell chefsroll som inkluderat arbete med strategiska frågor på en verksamhetsövergripande nivå
• Erfarenhet av arbete med miljöbalken
• Identifierat och drivit verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av att arbeta i projekt
Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Ellagen eller plan- och bygglagen
• Arbete på eller i nära samverkan med relevanta myndigheter såsom till exempel länsstyrelsen, Energimarknadsinspektionen eller andra sektorsmyndigheter
• Arbete med koncession
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %
• Resor förekommer 1-2 dagar i månaden
• Sista ansökningsdag 28 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Joachim Lejdström, 010-475 80 30. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Setterberg, Tel 08 764 25 83. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: for-namn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
