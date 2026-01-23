Enhetschef till Villa Höjden i Göteborg
Vardaga AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Villa Höjden en Enhetschef för tillsvidareanställning. I denna tjänst verkar du som stöd till verksamhetschefen där uppdraget främst består i att kvalitetssäkra verksamheten. Du kommer också vara direkt chef till en grupp medarbetare. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chef nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
I rollen som enhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och affärsmässigt sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Du bidrar med ett kunskapsbaserat ledarskap som stärker både tryggheten för boende och arbetsmiljön för dina medarbetare. Som enhetschef inom SoL bidrar du till att säkerställa att omsorgen bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och är av god kvalitet. Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du arbetar tätt med verksamhetschefen som du även rapporterar till och du ingår i hens ledningsgrupp.
Vi ser rollen som enhetschef som en del i vår interna ledarskapsutveckling där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med en verksamhetschef.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som enhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Villa Höjden
Villa Höjden är ett nybyggt och modernt äldreboende som stod klart i början av 2022 och som är en del av det nya bostadsområdet Ekebäckshöjd. Boendet har närhet till såväl Slottsskogen som stadsdelen Majorna och består av 90 lägenheter. Boendet har både demensinriktning och inriktning mot de med somatisk sjukdom.
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är intresserad av kvalitetsfrågor och utvecklingen av dessa
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom, sjuksköterska, social omsorg) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Alla chefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 8 februari Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Sandra Nilsson, vice regionchef Vardaga. sandra.nilsson3@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7107494-1806122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Hedtångsvägen 28 (visa karta
)
436 53 HOVÅS Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9702677