Enhetschef till verksamhetsområdet Cyber i Linköping

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du en erfaren och kommunikativ ledare som trivs med att samarbeta med andra? Vill du göra skillnad genom att leda forskning och utveckling för en tryggare värld och vara med och forma framtidens Totalförsvaret? Då kan du vara rätt person för en roll som enhetschef på FOI på avdelningen Cyberförsvar och Ledningsteknik.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som enhetschef har du en central roll i ledningen och utvecklingen av enhetens verksamhet. I din roll säkerställer du att enhetens arbete sker genom ett väl utvecklat självledarskap bland medarbetarna samt genom projektledare som ansvarar för de olika projekten inom enheten. Du ser till att arbetsbelastningen är hållbar för medarbetarna och att de har de resurser och stöd de behöver för att lyckas.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetsområdeschefen. Du deltar aktivt i att utforma verksamhetsområdets strategiska planering och bidrar brett till utvecklingen inom både avdelningen och verksamhetsområdet.
Om enheten
Verksamhetsområdet Cyber bedriver tillämpad forskning inom cyberoperationer, cybersäkerhet i sociotekniska system, cyberanläggningsteknik samt cyberträning. Verksamheten omfattar såväl teoretisk utveckling som praktisk tillämpning i form av exempelvis simuleringar och övningar. Forskningen syftar till att stärka förmågan att verka i och försvara sig mot hot i cyberdomänen, med fokus på både tekniska och organisatoriska aspekter. Verksamheten erbjuder även expertstöd och genomför riktad cyberträning för att utveckla och testa cyberförsvarsförmågor i realistiska scenarier. Det övergripande målet är att bidra till ett motståndskraftigt och säkert digitalt försvar inom totalförsvaret.
Verksamhetsområdet består idag av två enheter som till årsskiftet, genom delning, kommer att utökas till tre där varje enhet kommer att bestå av mellan 15 och 25 medarbetare.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Du har en akademisk examen på minst masternivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, eller motsvarande kompetens som vi bedömer relevant för tjänsten.
Du har erfarenhet av chefs- eller projektledarroll, med fokus på att leda och utveckla grupper med expertkompetens.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska och förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på dessa språk.
Du har en stark förmåga att driva verksamheten framåt på ett effektivt och konstruktivt sätt genom att leda, motivera och skapa delaktighet och engagemang för att nå överenskomna resultat.
Du är trygg i rollen som beslutsfattare och har förmåga att förklara och motivera dina beslut för medarbetarna. Du är bekväm med att leda i förändring
Du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och behålla goda relationer både internt och externt.
Som chef leder och motiverar du med engagemang och skapar förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Du kommunicerar tydligt och förmedlar visioner, mål och feedback effektivt. Med ett brett perspektiv ser du helheter, arbetar strategiskt och tänker långsiktigt. Beslutsfattande är en naturlig del av din roll, där du agerar modigt och motiverar dina val. Du bygger och upprätthåller goda samarbeten internt och externt. Medarbetare bemöts tillitsfullt och konstruktivt, och du har förmågan att sätta dig in i deras perspektiv. Du är trygg, har självinsikt och anpassar dig efter situationen. Vi värdesätter särskilt dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet från arbete inom statlig myndighet, i synnerhet försvarsmyndigheter.
Kompetens inom relevanta områden såsom AI, maskininlärning, militärtekniska system, UX, människa-maskin interaktion, etc.
Erfarenhet av att leda forskningsprojekt och granska vetenskapliga artiklar.
Doktors- eller licentiatexamen.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 14 September 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emil Hjalmarson. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
