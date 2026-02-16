Enhetschef till unikt korttidsboende
2026-02-16
Vill du leda en verksamhet i framkant där modern teknik, hälsosamma arbetssätt och utomhusaktiviteter är en naturlig del av vardagen? Nu söker vi en engagerad enhetschef som vill fortsätta utveckla, förfina och förädla vårt moderna och innovativa korttidsboende tillsammans med oss.
I januari 2024 flyttade vårt korttidsboende in i helt nya, moderna lokaler i Nöbbelöv i Lund. Här erbjuder vi 28 platser fördelat på två avdelningar, med målet att stärka och rehabilitera brukare så att de kan återgå så långt det är möjligt till ett självständigt liv i sitt ordinarie boende.
På korttidsboendet arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa - där både den fysiska och den psykiska välmågan står i centrum. Hos oss spelar maten och måltidsupplevelsen en viktig roll, och därför har vi inte bara ett välutrustat träningskök inomhus, utan även ett utekök som möjliggör matlagning och gemensamma aktiviteter i friska luften. Vi utgår från det vetenskapligt etablerade femfingersmodellen där måltidernas kvalitet, meningsfulla aktiviteter, hjärngymnastik, social samvaro, hälsokontroller och tekniska hjälpmedel utifrån brukarens behov är centrala delar i vårt arbetssätt.
För att skapa ett varierat och meningsfullt aktivitetsutbud har korttidsboendet en egen aktivitetssamordnare, som anordnar allt från sittgymnastik till biokvällar för våra boende. Vår omvårdnadspersonal arbetar dag-, kväll- eller nattpass, medan fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns på plats under dagtid måndag till fredag. Våra sjuksköterskor arbetar dagtid alla veckans dagar. Ekonomibiträdena på boendet ansvarar för att tillaga, förbereda och servera dagens alla måltider och mellanmål. De beställer och tar emot varor till köket, planerar veckomenyer utifrån säsong och rapporterar eventuella avvikelser. I arbetet ingår även att arbeta klimatsmart genom att minska matsvinn och ta tillvara sådant som kan återbrukas.
Arbetsuppgifter Som enhetschef leder och fördelar du arbetet för omvårdnadspersonalen på korttidsboendet. De legitimerade medarbetarna har sin egen chef. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i Hemvård och hälsas ledningsgrupp. En viktig del av ditt uppdrag är att lyssna, stärka och ta tillvara medarbetarnas kompetens och behov i det dagliga arbetet och omvandla det till enhetens utvecklingsarbete. Du bjuder in till dialog och skapar förutsättningar för delaktighet för både medarbetare, brukare och anhöriga. Du ser vinsterna i utomhusvistelse och arbetar aktivt för att vårt mål med 50 % aktiviteter utomhus uppfylls. Förutom det ständiga utvecklingsarbetet ingår det i ditt uppdrag att säkerställa att verksamheten följer de lagar, avtal, styr- och måldokument som gäller. Du har budgetansvar där god resursanvändning av ekonomiska medel är en självklarhet. Du deltar aktivt i nära samverkan med andra chefer och bidrar till kvalitet och förbättrad effektivitet i verksamheten på kort och lång sikt. Tillsammans arbetar du med att skapa förutsättningar för verksamheten och kommunens utveckling, i synnerhet med den digitala utvecklingens möjligheter.
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng med inriktning mot social sektor eller liknande. Det är meriterande om du har en utbildning inom ledarskap och erfarenhet av kommunal vård och omsorg. Vi utgår från att du har flerårig chefserfarenhet av ett liknande chefsuppdrag. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete som chef inom vård- och omsorg, hälsa och sjukvård, social sektor eller liknande område. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av förändringsledning, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, förebyggande arbete, rehabilitering och digitalisering. Som person har du lätt för att ta genomtänkta beslut och modet att våga testa nytt i verksamhetsförankrade frågor inom ditt beslutsmandat. Du drivs av ständig utveckling och är både flexibel, anpassningsbar och uthållig. Du trivs i en chefsroll som är omväxlande, ständigt inom utveckling och där du har en möjlighet att påverka utformningen utifrån verksamhetens behov och dina erfarenheter. Du är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta med andra och förmedla ett gemensamt budskap på ett pedagogiskt sätt. I din roll som chef utstrålar du tillit, vilket är grunden för ditt goda ledarskap.
Om oss Hos oss pågår mycket spännande utvecklingsarbete. Vi satsar på innovativ välfärdsteknik, smarta arbetssätt och nya metoder för framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar tillsammans - medarbetare, chefer och fackliga representanter - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både brukare och personal.
Övrigt Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig som vill vara med och fortsätta att forma framtidens korttidsboende. Titta gärna in och läs mer på vårt Instagram för korttidsboendet på Nöbbelövsvägen. Du kan även läsa om oss på Lunds kommuns hemsida och i artiklar i media när du söker om oss på nätet.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Niclas Snygg, Verksamhetschef niklas.snygg@lund.se 046-3598273
