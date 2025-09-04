Enhetschef till Röntgenmottagningen Arvika & Säffle
Är du en erfaren ledare inom hälso- och sjukvården med intresse för röntgenverksamhet? Då kan rollen som enhetschef på Röntgenmottagningen vara något för dig.
Här får du möjlighet att leda och utveckla ett engagerat team av röntgensjuksköterskor och vara en del av en välfungerande ledningsgrupp.
Sök tjänsten idag och bli en del av en verksamhet med fokus på delaktighet, engagemang och kvalitet.
Din arbetsplats
Röntgenmottagningarna är två av flera enheter inom Bild- och funktionsdiagnostik som kommer ledas av dig. Här arbetar ett sammansvetsat team som bedriver en högkvalitativ och uppskattad verksamhet.
Enheterna har en modern maskinpark som kontinuerligt uppdateras för att möta framtidens behov. Verksamheten i Arvika bedrivs dygnet runt, medans verksamheten i Säffle är dagtidsbaserad.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som chef förväntas du ta ansvar för enhetens arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Du leder och coachar dina medarbetare och ger dem förutsättningar att både genomföra uppdraget och utveckla det. Du ingår i Bild- och funktionsdiagnostiks ledningsgrupp och jobbar i den med ett helhetsperspektiv för verksamhetens bästa.
Ledarskap i Region Värmland
Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.
Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefskap som individuellt stöd i din roll som chef/ledare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och har en god förmåga att samarbeta med andra enheter. Vi ser gärna att du tidigare har lett arbetsgrupper med olika yrkeskategorier.
För rollen krävs att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, är en tydlig kommunikatör och har en god förmåga att identifiera problem och hitta lösningar.
Då det kan ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
