Enhetschef till Psykosvård Stockholm - avdelning Södermalm
2026-03-04
Vill du vara med och bygga och utveckla en ny verksamhet inom psykiatrisk hälso- och sjukvård i Stockholm? Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har genomfört en organisationsförändring för att samla den psykiatriska vården för patienter med psykossjukdom i en och samma verksamhet.
Avdelning Södermalm är en del av Psykosvård Stockholm som har i uppdrag att samordna och utveckla vården för patienter med psykossjukdom. Nu söker vi en driven och engagerad enhetschef som vill bli en del av vårt dedikerade team och arbeta för att skapa en tryggare vardag för våra patienter och deras anhöriga.
Om avdelning Södermalm
Avdelningen är belägen i Katarinahuset på Södermalm och bedriver heldygnsvård med 21 vårdplatser för patienter med psykossjukdom. Här arbetar cirka 50 medarbetare med skötare, sjuksköterskor, kuratorer och läkare som har ett med ett gemensamt uppdrag att utveckla och stärka vården för en patientgrupp med komplexa behov.
Ditt arbete som enhetschef
Som chef är du ansvarig för enhetens budget, medarbetare och enhetens utveckling. Ledarskapsuppdraget delar du med den medicinskt ansvariga läkaren (MAL) som är chef för läkarna på avdelningen. I ditt uppdrag ingår att samordna, strukturera och följa upp arbetet utifrån övergripande gemensamma mål. Till stöd finns även en biträdande enhetschef, ekonomer, patientsäkerhetshandläggare, HR-partner samt övriga chefer och stödfunktioner.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är legitimerad inom ett vårdyrke och har flera års erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad samt dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarskap inom hälso- och sjukvård. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Publiceringsdatum2026-03-04Dina personliga egenskaper
Du är en tydlig, strukturerad och kommunikativ ledare som tar aktivt ansvar för att nå enhetens mål och visioner. Med stabilitet och riktning skapar du förutsättningar för arbetsglädje, engagemang och utveckling på enheten. Du har god samarbetsförmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa situationer, analysera problem och fatta välgrundade beslut. Framförallt värderar vi din ledarskapsförmåga.
Vad vi erbjuder
Du anställs i din grundprofession och får ett chefsförordnande på 3 år med möjlighet till förlängning.
Region Stockholm erbjuder goda anställningsförmåner och en arbetsmiljö som präglas av professionalism, utveckling och samhällsansvar. Hos oss får du dessutom ta del av flera attraktiva förmåner som skapar trygghet, flexibilitet och god balans mellan arbete och privatliv:
Kollektivavtal med kollektivavtalade försäkringar
Tjänstepension och möjlighet till löneväxling
Friskvårdstimme samt friskvårdsbidrag på 5000kr/år
Subventionerad sjukvård (kostnadsfri öppenvård)
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
