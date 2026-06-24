Enhetschef till projektresursenheten
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Ekonomichefsjobb / Norrköping Visa alla ekonomichefsjobb i Norrköping
2026-06-24
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Vill du leda kvalificerade projektledare och vara med och utveckla en av Sveriges viktigaste myndigheter?
Nu söker vi en enhetschef till projektresursenheten inom Sektionen för myndighetsutveckling på Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen.
Digitaliserings- och utvecklingsavdelningens fokus är att driva utvecklingen av Migrationsverkets processer och förmågor genom innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling. Genom en sammanhållen processtyrning och ett långsiktigt utvecklingsarbete bidrar vi till att öka effektiviteten, kvaliteten och rättssäkerheten i myndighetens verksamhet.
Till Sektionen för myndighetsutveckling söker vi nu en enhetschef till projektresursenheten. Enhetens organisatoriska hemvist är Norrköping, men placering kan ske vid någon av Migrationsverkets huvudorter. Enheten ansvarar bland annat för att säkerställa tillgången till och bemanningen av projektledare i myndighetens utvecklingsinitiativ.
Inom projektresursenheten finns kvalificerade projektledare som leder och stödjer myndighetens utvecklingsarbete genom att säkerställa att projekt genomförs enligt beslutade processer och arbetssätt. Enheten ansvarar även för administrativt stöd till sektionens projektverksamhet.
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Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten inom enheten. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och bidrar till att skapa goda förutsättningar för både verksamhetens resultat och medarbetarnas utveckling.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för cirka 15–20 medarbetare och ansvarar för att skapa goda förutsättningar för enhetens leveranser och fortsatta utveckling.
I rollen kommer du bland annat att:
leda och utveckla enhetens verksamhet mot uppsatta mål
säkerställa att myndighetens utvecklingsinitiativ får tillgång till rätt projektledarkompetens
skapa förutsättningar för ett professionellt och kvalitativt projekt- och utvecklingsarbete
främja ett arbetsklimat som präglas av samarbete, delaktighet och engagemang
bidra till att utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga chefer bidrar du till den strategiska utvecklingen av verksamheten.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och utvecklingsorienterad ledare. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet samtidigt som du ger riktning och fattar beslut när det behövs.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och skapar goda samarbeten för att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av helhetssyn, kommunikation och handlingskraft. Du är analytisk, strukturerad och resultatorienterad samt har förmåga att se möjligheter i förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och ha gott omdöme i komplexa verksamhets- och utvecklingsmiljöer. Du har också förmåga att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och når goda resultat tillsammans.
Du ska ha med dig
akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen, eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet
minst tre års aktuell chefserfarenhet inom offentlig sektor med ansvar för verksamhet, budget, arbetsmiljö och medarbetare
erfarenhet av verksamhetsutveckling, processutveckling eller tekniskt utvecklingsarbete
god kunskap om verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning
god kännedom om Migrationsverkets uppdrag
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att leda kvalificerade specialister eller kunskapsmedarbetare
erfarenhet av projektstyrning, projektledning eller projektportföljstyrning i större organisationer
erfarenhet av förändringsledning kopplat till digitalisering eller verksamhetsutveckling
erfarenhet av att leda tvärfunktionella utvecklingsinitiativ med många intressenter
erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
erfarenhet av resursplanering och kompetensförsörjning inom projekt- eller utvecklingsverksamhet.
Anställningsvillkor
Placering: Norrköping
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstid.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverket Förmåner och villkor
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 09 Augusti 2026.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Genom ditt ledarskap bidrar du till utvecklingen av en verksamhet som varje dag påverkar människors liv och samhället i stort.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9977973