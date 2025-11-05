Enhetschef till Orion
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Nu går snart vår duktiga enhetschef Elisabeth i pension på Orion, särskilt boende med 36 platser. Därför söker vi en ny stjärna som kan utveckla, driva och förverkliga ett särskilt boende utifrån behovet hos våra omsorgstagare i Lomma kommun.
Arbetsuppgifter
Om rollen
I rollen som enhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och lyhört sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp våra värderingar, ekonomi och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med våra tvärprofessionella kollegor. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i dennes ledningsgrupp samt har budget och resultatansvar för verksamheten.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för omsorgstagarens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som enhetschef lever våra värderingar som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom alt beteendevetare eller likvärdig utbildning 180 p) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Vi önskar att du:
• är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
-tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
-är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
-är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
-vill och har förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Alla enhetschefer genomgår UL, ledarprogram, där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap. Du har stöttande och coachande kollegor nära till hands och vi har tydliga arbetssätt för att vi ska kunna ge den bästa omsorgen till våra brukare.
God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Eftersom möten, utbildningar etc ofta äger rum i andra delar av kommunen vill vi att du innehar B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ett första intervjutillfälle per telefon sker med HR innan vi kallar till fysisk intervju.
Intervjuer kommer att genomföras den 11 december 2025 i våra lokaler på Smedjevägen 3 i Alnarp.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
