Enhetschef till nytt demensboende
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Äldreomsorg, Särskilt boende, Särskilt boende Ljusdal / Sjukvårdschefsjobb / Ljusdal Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ljusdal
2026-06-18
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Vill du vara med och skapa något nytt? Brinner du för äldreomsorg, ledarskap och utveckling? Nu söker vi en engagerad enhetschef som vill vara med och leda uppstarten av vårt nya demensboende.
Ljusdals kommun kommer i början av 2027 öppna ett nytt särskilt boende för personer med kognitiv svikt och som enhetschef får du en unik möjlighet att vara med från grunden och bygga upp en verksamhet där nyskapande blir ledordet.
Som enhetschef i Ljusdals kommun får du ett arbete med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team tillsammans med andra enhetschefer.
Tjänstens placering är inom verksamhetsområdet äldreomsorg, Sektor Välfärd, som enhetschef för ett nytt boende för kognitiv svikt med 24 platser i Ljusdal. Rollen kommer, förutom det dagliga arbetet och uppgifterna i beskrivningen nedan, att innebära rekrytering av medarbetare och att vara med och leda planeringen under och inför öppnandet som planeras till januari 2027.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling och värdegrundsfrågor är naturliga inslag i det dagliga arbetet. I samarbete med övriga medarbetare skapar du ett öppet klimat med delaktighet, engagemang och verkar för kvalitetsutveckling med Socialtjänstlagen som grund.
Som enhetschef ansvarar du för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål- och styrdokument. Du har ett tydligt och nära ledarskap som kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. Tillsammans med övriga chefer driver du verksamhetsgemensamma frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Du leder, planerar, informerar, samordnar samt utvecklar ditt verksamhetsområde utifrån Omsorgsnämndens mål på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.Kvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller tidigare uppstart av verksamheter samt chefserfarenhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Gällande personliga egenskaper som vi ser viktiga för tjänsten tror vi att du:
Är en trygg och inspirerande ledare med erfarenhet inom vård och omsorg.
Har ett genuint intresse för demensvård och personcentrerat arbetssätt.
Är initiativrik och lösningsorienterad.
Ser möjligheter där andra ser hinder och motiveras av att bygga upp och utveckla verksamheter.
Har god förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under processens gång. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Om du vill vara med och skapa framtidens demensboende tillsammans med oss ser vi fram emot din ansökan!
Välkommen att bli en del av vår resa från idé till verklighet.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Äldreomsorg, Särskilt boende, Särskilt boende Ljusdal Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
9971212