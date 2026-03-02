Enhetschef till nystartat HVB för barn
2026-03-02
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar. Vi startar ett nytt HVB med inriktning barn 11-14 år och söker en enhetschef. Du kommer få vara med på en spännande resa där du får möjlighet att forma verksamheten tillsammans med oss!
Om Tegelvillan
Tegelvillan är ett HVB-hem för barn i åldrarna 11-14 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, barn med komplex beteendeproblematik och barn med utagerande problematik. Vår verksamhet präglas av struktur, trygghet och relationsbaserat arbete i en hemlik miljö. Vi bedriver behandling utifrån KBT-principer, lågaffektivt bemötande och miljöterapeutiskt arbetssätt - där varje situation ses som en möjlighet till lärande.
Tegelvillan har fem platser. Behandlingen sker i nära samarbete med verksamhetens psykolog, barnpsykiater och övriga professioner inom Amplius specialistteam.
Om rollen
Du arbetar med den dagliga driften av verksamheten med fokus på struktur, planering, bemanning och samordning. Som enhetschef kommer du att vara direkt underställd verksamhetschefen och ingå i verksamhetschefens ledningsgrupp. Tillsammans med verksamhetschefen förväntas du driva verksamhetsutveckling och värna om en god arbetsmiljö, skapa delaktighet och engagemang. I rollen ingår även samverkan med interna och externa samarbetspartners.
I rollen som enhetschef kommer du huvudsakligen att arbeta med:
Delegerat ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö.
Leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och kvalitetsarbete.
Ansvara för att verksamheten är bemannad med rätt kompetens dygnet runt.
Skapa struktur och trygghet i arbetsgruppen.
Skapa och bibehålla goda relationer med våra klienter, uppdragsgivare, myndigheter och andra intressenter.
Arbetstiden är dagtid på vardagar.
Som en av våra första medarbetare på Tegelvillan så kommer du att få bidra med din kompetens och kreativitet i utvecklingen av verksamheten, skapa, implementera och förbättra arbetssätt och rutiner, bygga relationer med kollegor och klienter.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare, socionom, psykolog eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat som enhetschef eller haft en arbetsledande befattning. Det är även meriterande med erfarenhet från HVB-verksamhet, annan dygnet-runt-verksamhet eller jobbat med vår målgrupp, familjer och barn.
Du har goda ledaregenskaper som god samarbetsförmåga, flexibilitet, tydlighet och struktur i arbetet. Du är en god kommunikatör, är entusiasmerande och har förmåga att motivera andra till goda arbetsinsatser. Du bibehåller ditt lugn i stressade situationer och har förmåga att förmedla det till andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. God datorvana och kunskaper om social dokumentation är nödvändigt. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Som enhetschef i en helt ny verksamhet så förutsätter vi att du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö. Du får möjlighet att vara med och forma en verksamhet från grunden och du behöver vara självgående, lösningsfokuserad och nyfiken.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
