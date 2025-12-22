Enhetschef till Nuklearmedicinsk Strålningsfysik
2025-12-22
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning av verksamheten
Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) är en kunskapsbred verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Verksamheten, med cirka 380 medarbetare, har en speciell inriktning mot områdena medicinsk fysik och medicinsk teknik och bedriver verksamhet på sjukhusen Mölndal, Sahlgrenska och Östra samt i Borås och Kungälv. Vi bedriver även verksamhet på Falkenbergsgatan, Göteborg och Flöjelbergsgatan, Mölndal. MTF är certifierade enligt ISO 9001.
Enheten Nuklearmedicinsk Strålningsfysik (NMSF) inom MTF söker nu en ny enhetschef för ett gemensamt chefskap. Då det finns en stor efterfrågan på verksamhetens tjänster och enheten har en stor regulatorisk del att hantera, utökar vi med ytterligare en enhetschef till ett gemensamt chefskap med placering på Sahlgrenskatomten.
NMSF har 28 medarbetare samt 7 inhyrda kompetenser från andra enheter. Yrkesgrupperna är fördelade på sjukhusfysiker, farmaceuter, kemister och biomedicinska analytiker med mera. Vi utgör ett stöd till de kliniska verksamheterna inom diagnostisk och terapeutisk nuklearmedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedriver även forskning inom dessa områden. I enheten ingår sjukhusets Radiofarmakacentral där vi iordningsställer radiofarmaka för undersökning med PET och gammakameror. Tillverkningen av radiofarmaka sker till stor del på plats med vår cyklotron och både tillverkning och QC-analyser omfattas av GMP-regelverk.
Om arbetet
Som enhetschef blir du direkt underställd verksamhetschefen för MTF, ingår i MTF:s ledningsgrupp och deltar i arbetet med verksamhetsövergripande måluppfyllelse.
Du skall tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt vara med att skapa ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet där medarbetarna uppmuntras till ansvarstagande och initiativ.
I chefsuppdraget ingår arbetsmiljö-, personal-, verksamhets-, och ekonomiskt ansvar samt ett ansvar för att främja forskning och driva utvecklings- och kvalitetsfrågor för enheten. Som enhetschef förväntas du välja samarbetsformer enligt sjukhusets samverkansavtal.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs att du har en högskoleexamen inom kemi, farmaci, strålningsfysik eller för tjänsten annan relevant examen samt att du har dokumenterad chefserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av GMP, läkemedelsproduktion eller arbete med joniserande strålning samt om du har erfarenhet av projektledning. Vidare ser vi även att akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
Vi söker dig som vill leda vår enhet i ett gemensamt ledarskap. Du är kommunikativ, ansvarstagande, erfaren ledare och har god självkännedom. Din ledarstil kännetecknas av vilja att inspirera medarbetare med olika professioner och uppmuntra dem till självständighet och samarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling. Vi tror att du tycker om att leda förändringsarbete, tänker nytt och strategiskt samt inspirerar dina medarbetare i det dagliga arbetet.
Välkommen med din ansökan!
