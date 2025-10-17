Enhetschef till Mottag Barn
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en enhetschef till Mottag Barn, en verksamhet med en central roll i det första mötet mellan Botkyrkabor och socialtjänst.
Enheten arbetar med att tidigt identifiera behov, göra förhandsbedömningar och säkerställa att barn får rätt stöd i rätt tid. Inom enheten finns även Team Skolnärvaro som stöttar barn och föräldrar vid problematisk skolfrånvaro.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. Du leder enheten genom tydliga mål och i nära samarbete med dina förste socialsekreterare, där ni tillsammans skapar struktur, rättssäkerhet och kvalitet i handläggningen. En viktig del av uppdraget är att coacha och inspirera medarbetarna samt skapa förutsättningar för lärande, engagemang och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- ansvara för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten
- leda, stödja och följa upp medarbetarnas arbete
- säkerställa ett rättssäkert och effektivt arbetssätt
- tillsammans med chefskollegor bidra till en tillgänglig och samordnad socialtjänst
- följa upp mål, resultat och budget
- samverka med interna och externa aktörer som polis, utbildningsförvaltning och region.
Mottag Barn befinner sig i en spännande utvecklingsfas för att möta den nya socialtjänstlagens ambitioner. Vi utvecklar arbetssätt och samarbeten för att komma närmare våra samverkanspartners och Botkyrkaborna.
Som enhetschef driver du det förebyggande arbetet och bidrar till att forma framtidens socialtjänst. Du ingår i verksamhetsspårets ledningsgrupp och medverkar i strategisk planering och utveckling. Här får du möjlighet att påverka, inspirera och bidra till en socialtjänst som präglas av tillit, professionalism och kvalitet.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av Mottag Barn, en stabil och engagerad enhet där 3 förste socialsekreterare, 17 socialsekreterare, 1 administratör och 3 familjebehandlare arbetar tillsammans för att stärka barns trygghet och rättigheter. Här finns en stark laganda, tillit och ett nära samarbete mellan kollegor och chefer. Enheten kännetecknas av hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Just nu befinner vi oss i en fas där vi stärker det tidiga och förebyggande arbetet samt fördjupar samarbetet med aktörer som polis, utbildningsförvaltning och region.
Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap och vara med och forma framtidens socialtjänst. Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av delaktighet, öppenhet och stöd i uppdraget. Som enhetschef får du tillgång till stödfunktioner som jurister, controller, HR-specialist och ett centralt rekryteringsstöd, liksom ett nära ledningsstöd där reflektion och samarbete är viktiga delar av vårt ledarskap. Vi värnar om att du ska ha goda förutsättningar att trivas och utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling, handledning och flexibel arbetstid.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens område, med inriktning mot barn och unga. Du har erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet, antingen som chef eller i annan arbetsledande roll, och har erfarenhet av personal, budget och arbetsmiljö.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att följa upp verksamhetens mål, kvalitet och resultat.
- Erfarenhet av att samverka med andra myndigheter och samhällsaktörer inom barn- och ungdomsområdet.
- Erfarenhet av att arbeta strukturerat med planering och utveckling av arbetsprocesser.
- Erfarenhet av personalledning och medarbetarutveckling.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda i förändring och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av mottagningsarbete inom barn och unga.
- Erfarenhet av att arbeta med förebyggande och främjande insatser.
- Erfarenhet av samverkan med civilsamhälle, idéburna organisationer eller andra aktörer i lokalsamhället.
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen som enhetschef behöver du ha förmåga att skapa struktur och tydlighet i en komplex verksamhet. Du planerar, prioriterar och följer upp arbetet på ett systematiskt sätt och ser till att mål och uppdrag omsätts i praktisk handling. Med ett resultatorienterat arbetssätt driver du verksamheten framåt och säkerställer att utvecklingsinsatser leder till konkreta förbättringar. Du har förmåga att analysera resultat och använda insikterna för att utveckla både arbetssätt och arbetsmiljö.
Som samarbetsorienterad ledare bygger du tillit genom dialog och delaktighet. Du skapar goda relationer till medarbetare, kollegor och samarbetspartners och ser värdet av att nå resultat tillsammans. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan se samband, förstå helheter och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Genom att kombinera analys och handlingskraft driver du utvecklingsarbete som stärker socialtjänstens uppdrag och bidrar till långsiktiga resultat för barn och unga i Botkyrka.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
