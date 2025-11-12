Enhetschef till IT Infrastruktur
2025-11-12
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Verksamhet IT:s uppdrag är att tillgodose Kalmar kommunkoncerns behov av IT- och telefoni. Detta gör vi till förvaltningar, kommunägda bolag och förbund vilket ger oss en möjlighet att stötta samhällsviktiga funktioner och ger oss en otrolig bredd.
Till enheten Infrastruktur söker vi en driven och strukturerad enhetschef, är det du?
Enheten Infrastruktur är en av tre enheter under IT-verksamheten. Enheten har 21 medarbetare som dagligen arbetar med löpande förvaltning och utveckling av Kalmar kommunkoncerns IT-basinfrastruktur genom att tillhandahålla en stabil, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT-miljö som är enhetlig och uppdaterad.
Samarbetet med övriga enheter inom IT är nyckeln för att vi ska kunna säkerställa användarnas behov och agera som ett IT. Här får du dessutom ett jobb som är viktigt på riktigt då du blir en del av Kalmar kommun och därmed bidrar till samhällsnyttan!
Huvudarbetsplatsen kommer vara i våra moderna och nyrenoverade lokaler centralt i Kalmar.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en närvarande ledare, som stödjer och utmanar dina medarbetare att utveckla både sina kompetenser och sina arbetssätt. Du arbetar proaktivt, leder och driver förändring och prioriterar hållbara lösningar som ger ett värde för verksamheten.
Som enhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp där vi arbetar strategiskt med verksamhetens vision och mål men också operativt genom att tillsätta och följa upp projekt, uppdrag och aktiviteter.
I ditt uppdrag ingår det också att hantera relationer med externa leverantörer av hårdvara, mjukvara och tjänster. I din roll ansvarar du för kommunens underhåll och utveckling av nätverk, datacenter, serverar, lagring, backup, klienthantering och systemdrift. Du har ett mycket nära samarbete med IT-arkitekt/IT-säkerhetsansvarig och ansvarar för den operativa personalen som arbetar med IT-säkerhet.Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning inom relevant område. Du har arbetat som ledare inom IT-infrastruktur, du behöver ha erfarenhet inom datacenter och virtualisering, serverdrift och lagring, nätverk, brandväggar och IT-säkerhetslösningar samt molnplattformar. Det är meriterande om du har erfarenhet av ITIL.
Som person är du en naturlig ledare, med förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare. Du är mål- och resultatdriven och trivs lika bra med att jobba strategiskt som att vara operativ när det behövs. Din flexibilitet gör att du snabbt anpassar dig i en miljö där både tekniken och behoven kan förändras. Du är modig och vågar prioritera rätt i en föränderlig miljö.
Vi förutsätter att du har mycket goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
