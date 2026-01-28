Enhetschef till HVB i Malmö
2026-01-28
Är du socionom och vill leda andra i en verksamhet som verkligen gör skillnad? Nu söker vi en enhetschef till vårt HVB-hem i Malmö!
Om jobbet
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet. För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Uppdrag
Att vara enhetschef (likställt föreståndare) på Samskapa kan beskrivas som att du driver ett "litet företag i företaget". Du har det övergripande ansvaret för verksamheten; människor, kvalitet, ekonomi och utveckling. Du säkerställer att arbetet med ungdomen bedrivs i enlighet med tillstånd, lagstiftning och krav, samtidigt som du skapar en kultur av professionalism, mod och medmänsklighet.
Här får du stort mandat att leda verksamheten både strategiskt och verksamhetsnära med stöd av Samskapas företagsövergripande utvecklingsteam. Det finns etablerad struktur att luta dig mot, samtidigt som du har handlingsfrihet att forma, förbättra och driva verksamheten framåt genom "de fyra resorna":
Ungdomsresan - att stödja ungdomen FRÅN innan denne flyttar in, TILL dess att ungdomen tagit sitt nästa steg i sin utveckling (nästa insats eller hem).
Medarbetareresan - från rekrytering (med stöd från HR), genom introduktion, tillsvidareanställning och eventuellt in i avtackning.
Kundresan - FRÅN placeringsförfrågan TILL dess att ungdomen tagit sitt nästa steg.
Kvalifikationer
Socionomutbildning som omfattar 3 år eller annan adekvat utbildning enligt föreskrifter från IVO
Behörig att kunna stå på tillstånd hos IVO
Minst 2 års yrkeserfarenhet med kvalificerat socialt arbete inom HVB eller motsvarande social verksamhet för barn och ungdomar
Tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll med personal-, kvalitets-, behandlings- och ekonomiansvar
Kunskap om lagstiftning och regelverk för HVB-verksamhet
Goda kunskaper inom NPF och psykiatriska diagnoser
Trygghet i skriftlig och muntlig framställan
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete/varit föreståndare på HVB-hem
Ledarskapsutbildning
Kvalitetsrelaterad utbildning/erfarenhet
Erfarenhet och/eller utbildning inom Lågaffektivt bemötande (LAB), KBT, MI
NPF-utbildningar
Steg 1 utbildning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för socialt arbete samt ett tryggt och självgående ledarskap. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och har ett strukturerat arbetssätt med ett genuint intresse för utveckling och förändring.
Du är medveten om att det är en komplex och stundtals krävande bransch. Därför har du förmågan att hantera perioder av högt tempo och fatta välgrundade beslut även under press. Du kan sätta tydliga och hållbara gränser för dig själv såväl som andra.
Vi tror att du är en ledare med stort hjärta och mod som står stadigt i värderingar och beslut. Du skapar trygghet genom närvaro och kommunikation samt bygger förtroende genom ett prestigelöst och ansvarsfullt förhållningssätt. Du har både värme och styrka att leda dina medarbetare i ett arbete som verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Engagerade och drivna kollegor att samarbeta med
Kollektivavtal och bra arbetsvillkor
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Malmö
Arbetstid: Förtroendetid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Information om rekryteringsprocessen
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget (gärna digitalt om du har en digital brevlåda).
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samskapa behandling AB
(org.nr 559056-5023) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Generalist
Mia Hult Mia.hult@samskapa.com 0790-990586 Jobbnummer
