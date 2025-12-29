Enhetschef till hemvården
Lidköpings Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lidköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lidköping
2025-12-29
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker nu en enhetschef till Hamngatans hemvård som utgår från centrala Lidköping.
Är du en ledare som tar fasta på möjligheter att tänka nytt och bidra till utveckling och förbättring inom din verksamhet? Vill du leda genom att lyfta samt ta vara på dina medarbetares kompetens? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din verksamhet. Det innebär ekonomi-, kvalitet-, personal- och arbetsmiljöansvar. Utifrån det leder, utvecklar och följer du upp verksamheten kopplat till brukarnöjdhet samt lagar och kommunens mål och riktlinjer.
Enhetschefen är teamledare på sin enhet och leder och samordnar de olika professionerna i sitt team. Temats uppgift är att ge brukaren ett bra sammanhållet stöd och god vård. Med professionernas olika "ögon" ses behov som läggs samman till en helhet som gynnar den enskilde. Enhetschefen arbetar tillsammans med medarbetarna för att våra brukare ska få omsorg av bästa kvalitet.
I din roll ingår att aktivt bevaka omvärlden och använda denna kunskap för att utveckla din verksamhet. I ditt arbetet ingår även att ge information och stöd samt skapa goda relationer med brukare, närstående, myndigheter och andra externa och interna samverkanspartners.
Enhetschefen har sitt kontor i hemvårdslokalen som enhetens arbetslag utgår ifrån. Där finns även distriktssköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut som är kopplade till respektive team.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och lösningsfokuserad person som har lätt för att samarbete. Du är flexibel och trivs med varierande uppgifter. Du har förmåga att skapa en kreativ och öppen dialog och delaktighet. I ditt ledarskap agerar du som förebild med en tydlig kommunikation där du motiverar din personalgrupp till att nå verksamhetens mål, att växa som medarbetare och känna engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Du har:
- Relevant högskoleutbildning så som socionom, social omsorg eller annan likvärdig utbildning
- God förståelse för de lagar och föreskrifter som styr verksamheten
- Goda kunskaper i svenska
- God datavana
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av ledarskap och av arbete med människor
- Erfarenhet av IT-system inom personal, ekonomi och dokumentation
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, utvecklingsfokus och förmåga att kommunicera och engagera. Övrig information
Urvalsprocessen påbörjas under ansökningstiden. Tester kommer att genomföras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SV 2025/406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor social välfärd, Stöd i hemmet, Ledning & Administration Kontakt
Ingela Hellberg, områdeschef 0510-771161 Jobbnummer
9664690