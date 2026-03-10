Enhetschef till hemtjänsten Lima
Malung-Sälens Kommun / Administratörsjobb / Malung-Sälen Visa alla administratörsjobb i Malung-Sälen
2026-03-10
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden iallt vi gör!Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vill du jobba med något där du kan göra skillnad på riktigt? Vill du ha ett arbete som är både utmanande, meningsfullt och där den ena dagen aldrig är den andra lik? Bli vår nya kollega och sök tjänsten som enhetschef på Hemtjänsten i Lima
Hos oss arbetar du nära dina medarbetare och är med och påverkar utvecklingen av organisationen. Som enhetschef för hemtjänsten i Lima har du ansvar för 28 medarbetare, i arbetsgruppen finns undersköterskor och vårdbiträden som bedriver hemtjänstinsatser dag och natt inom norra kommundelen. Hemtjänsten är stationerad i Lima.
Ett gott ledarskap är vårt viktigaste verktyg i arbetet som enhetschef i Malung-Sälens kommun. I ditt ledarskap agerar du som en förebild med en tydlig kommunikation där du motiverar din personalgrupp till att växa, känna delaktighet och arbetsglädje. På arbetsplatsen finns utrymme för eget ansvar, möjligheter och nytänkande på ett sätt som gör vår offentliga verksamhet unik. Är du rätt person finns stora möjligheter till utveckling tillsammans med alla dina framtida medarbetare. I din roll som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda, planera och organisera verksamheten
* Ansvara för personal- och verksamhetens budget
* Ansvara för god arbetsmiljö
* Planera och genomföra verksamhetsutveckling, i dagsläget är vi mitt uppe i införandet av heltid som norm som du kommer att ha en ledande roll i för din verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av att vara chef eller ledare, helst inom hemtjänst, men hela äldreomsorgen är meriterande. Det är en fördel om du tidigare har erfarenhet av att jobba i politisk styrd organisation.
Det är viktigt för oss att du är trygg och stabil både som person och i ditt ledarskap. Du är lyhörd, har lätt för att samarbeta och har en tydlig kommunikation, du har god förmåga att engagera och motivera dina medarbetare. Du har förmåga att se till helheten, kan prioritera och ta snabba beslut. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor, anhöriga och andra yrkeskategorier. Du har en positiv attityd och känner stort engagemang för arbetsmiljöfrågor.
Du har grundläggande datavana och erfarenhet av att arbeta med olika typer av IT-program. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med TimeCare planering, TimeCare pool och Treserva. Körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering kommer vi kalla på intervjuer löpande under ansökningstiden så sänd in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Socialchef
Maria Ståhl maria.stahl@malung-salen.se 0280-184 64 Jobbnummer
9788549