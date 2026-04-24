Enhetschef till hemtjänsten i Järfälla
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Järfälla
2026-04-24
Vad är det mest givande med att vara enhetschef inom hemtjänsten? Vi ställde frågan och fick veta att variationen i arbetet är det som gör det så stimulerande. Här jonglerar vi många uppgifter och ingen dag är den andra lik. Vårt mål är att bli Sveriges bästa hemtjänst och vi arbetar varje dag för att utveckla vår verksamhet och ge bästa möjliga stöd till våra brukare. I Järfälla arbetar vi utifrån visionen Järfälla - en plats för alla. Det betyder att delaktighet, trygghet och omtanke är viktiga delar i vårt arbete. Som enhetschef inom hemtjänsten har du en viktig roll i att bidra till god omsorg och en trygg och meningsfull vardag för våra äldre invånare.
Nu söker vi en ny enhetschef till en av våra hemtjänstgrupper, då en av våra uppskattade chefer går i pension efter 20 år i verksamheten. Vi söker dig som vill ta vid och fortsätta utveckla enheten tillsammans med oss.
Hemtjänsten är en del av Stöd i ordinärt boende, kommunens utförare av hemtjänst med uppdraget att erbjuda stöd och hjälpinsatser till äldre. Det har hänt mycket i hemtjänsten i Järfälla det senaste året, vi har vuxit och tagit över brukare från privata aktörer, vilket gör att vi idag är en stor och samlad kommunal organisation. Vill du vara med i vårt team? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag.
Publiceringsdatum: 2026-04-24

Arbetsuppgifter
Som enhetschef kan du förvänta dig ett omväxlande arbete där du möter fantastiska medarbetare, brukare, anhöriga och kollegor i olika roller. I denna position kommer du att ha kontinuerlig kontakt med många olika människor, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna hantera avbrott för att kunna fördjupa dig i olika frågor.
Rollen som enhetschef är både strategisk och operativ. Du kommer att hantera dagliga driftsfrågor samtidigt som du leder, stöttar och fördelar arbetsuppgifter bland dina medarbetare. Ditt ansvar sträcker sig över hela verksamheten inklusive ekonomi, personal och arbetsmiljö. Uppdraget är självständigt och kräver att du tryggt kan fatta egna beslut i både vardagliga och mer komplexa situationer. Samtidigt arbetar du inte ensam; tillsammans med våra värderingar av mod, engagemang och flexibilitet, och i samarbete med gruppledaren som ansvarar för bemanning och schemaläggning, skapar ni en stark enhet.
Som en del av ledningsgruppen för Stöd i ordinärt boende ingår du i ett sammanhang med andra chefer där samarbete, stöd och utveckling står i fokus. Ledningsgruppen består av 14 enhetschefer, en områdeschef och en biträdande områdeschef. Tillsammans driver ni verksamheten framåt i en trevlig och dynamisk arbetsgrupp med högt i tak, många skratt och ett gemensamt engagemang för att utveckla enheten. Just nu arbetar vi särskilt med att stärka den psykologiska tryggheten i gruppen. Du har även nära stöd från områdeschefen samt tillgång till stödfunktioner inom kvalitet, ekonomi och HR vid behov.Kvalifikationer
För att trivas i denna roll är det avgörande att du har en passion för att arbeta med äldreomsorg och att du uppskattar samarbetet med andra. Vi värdesätter ett nära och coachande ledarskap, vilket du själv kommer att uppleva från din chef. Du är en närvarande och prestigelös ledare som ser medarbetare, brukare och deras anhöriga som viktiga tillgångar. För att kunna bemöta dessa olika människor krävs det att du har goda färdigheter i kommunikation och bemötande.
De formella kraven för denna tjänst inkluderar en högskoleutbildning, exempelvis som socionom eller beteendevetare, eller en annan utbildning som vi bedömer som lämplig. Vi ser gärna att du har en bred kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg, samt tidigare ledarskapserfarenhet. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst i kommunal sektor.
Känns detta som en spännande möjlighet för dig? Har du frågor eller funderingar? Bra! Det visar att du förstår att detta uppdrag är både komplext, roligt och framför allt viktigt. Tveka inte att ansöka; intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden går ut.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I chefsrekrytering genomförs en utökad bakgrundskontroll. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Provanställning kan förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321635".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Camilla Kjäll rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
