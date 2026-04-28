Enhetschef till hemtjänsten
Lilla Edets kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lilla Edet Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lilla Edet
2026-04-28
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas inom äldreomsorgen i Lilla Edets kommun. Vi vill skapa en verksamhet som präglas av tillit, engagemang och närvaro - där ledarskapet är nära, stödjande och modigt. Som enhetschef hos oss får du en central roll i att leda, inspirera och skapa mervärde för både medarbetare och äldre. Tillsammans med ditt team driver du utvecklingen mot en mer lättillgänglig, hållbar och kvalitativ äldreomsorg. Du blir en viktig del i arbetet med att möta framtidens behov genom ett förebyggande och främjande arbetssätt. Hos oss får du möjlighet att påverka, växa och vara med och forma framtidens omsorg i Lilla Edet.
Vi söker en flexibel och positiv enhetschef som tycker om utmaningar. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ingå i ledningsgruppen som består av 11 enhetschefer och leds av en verksamhetschef.
På våra tre hemtjänstområdena ansvarar i dagsläget tre enhetschefer men med en satsning kring enhetschefernas arbetsmiljö kommer vi nu utöka antalet till fyra.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Lilla Edets äldreomsorg. Vi erbjuder dig ett roligt, utmanande och spännande arbete i en utvecklings- och förändringsbenägen organisation.
Din roll
Som enhetschef inom sektor socialtjänst har du ansvar för den operativa verksamheten enligt fastställda mål. Du arbetar utifrån gällande lagar och förordningar samt övergripande strategiska planer och rutiner. Tillsammans med medarbetarna verkar du för en god arbetsmiljö och för utveckling av nya arbetsformer för att möta framtidens krav. I din roll förutsätts att du kan skapa goda samarbeten inom enheten men också med andra verksamheter och funktioner. Du ska också känna dig bekväm med att stödja och leda utvecklingsprocesser inom området.
För att lyckas som enhetschef hos oss är det nödvändigt att kunna leda verksamheten genom andra och ta vara på de olika kompetenser som finns att tillgå som exempelvis koordinatorer, legitimerad personal och olika ombud.
Som enhetschef ansvarar du för att planera, leda, utvärdera och utveckla verksamheten. Du arbetar utifrån din egna verksamhet men ska också ha förmåga att se helheten med övriga verksamheter inom kommunen. Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar ingår i uppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig med högskolehögskoleexamen från sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper om den lagstiftning som styr våra verksamheter, bemanning och budget samt goda dokumentations- och datorkunskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller erfarenhet av det aktuella området hemtjänst.
Tillgänglighet, öppenhet och god service präglar verksamhetens arbete där vi ser att det är självklart med ett närvarande ledarskap för att kunna tydliggöra mål och stärka våra medarbetare i deras olika roller för att skapa god vård och omsorg för våra brukare.
För att passa i rollen är du tydlig i din kommunikation, strukturerad och kan arbeta självständigt. Du ska kunna formulera mål för verksamheten samt leda och motivera medarbetare mot uppsatta mål. Du kan entusiasmera och engagera dina medarbetare samt samverka såväl internt som externt. Du är lyhörd och engagerad i frågor som rör området men har också förmåga att se den egna verksamheten i ett större perspektiv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet och är insatt i förutsättningarna för en politiskt styrd organisation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du som enhetschef möjlighet att vara med och forma framtidens äldreomsorg i en organisation som satsar på utveckling, kvalitet och hållbart ledarskap. Vi erbjuder en arbetsplats med nära stöd, engagerade kollegor och goda förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag.
Du får ett meningsfullt och inflytelserikt arbete där ditt ledarskap gör verklig skillnad för både medarbetare och äldre. Vi arbetar värderingsstyrt med tillit, öppenhet och närvaro, och du får möjlighet att växa genom kontinuerlig kompetensutveckling och ett aktivt förbättringsarbete.
Som en del av vår ledningsgrupp blir du en viktig kraft i att driva verksamheten framåt och skapa en trygg, modern och kvalitativ omsorg i Lilla Edet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Äldreomsorg Kontakt
Evelina Wigstrand, verksamhetschef 0520-659650
9878972