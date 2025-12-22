Enhetschef till hemtjänsten
2025-12-22
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!Mellerud och Bengtsfors vågar tänka nytt och slår in på nya banor för att lösa framtidens
kompetensförsörjning och säkra socialtjänstens utvecklingsarbete! Mellerud och Bengtsfors har en gemensam styrning och ledning av det sociala området. Sociala området för Mellerud och Bengtsfors leds av socialchef och delas in i fem verksamhetsområden; individ och familjeomsorg, vård och omsorg boende, vård och omsorg, stöd och service samt stab och administration. Du kommer ingå i ledningsgrupp vård och omsorg boende.
Genom samarbetet skapas möjligheter att dela både chefstjänster och specialistkompetenser på ett sätt som blir fördelaktigt för båda kommunerna. Det finns en stor nytta med samarbetet då många frågor kopplade till kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem är likartade i kommunerna, särskilt på en övergripande nivå. Vi arbetar enligt devisen "Vi är i framkant och har en unik samverkan där individen alltid är i centrum".
Om verksamheten
Hemtjänsten i Bengtsfors består av engagerade och erfarna medarbetare med bred kompetens inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs teambaserat i nära samverkan med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor för att säkerställa god, trygg och individanpassad vård och omsorg för personer i ordinärt boende.
Som enhetschef arbetar du i delat ledarskap tillsammans med Kajsa och Anna-Karin. De har lång erfarenhet av delat ledarskap och värdesätter ett nära samarbete, öppen dialog och gemensamt ansvar. Du leder cirka 40 medarbetare och ingår i en verksamhet med totalt omkring 130 medarbetare.
Du är en del av verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med chefer för hemtjänst och KPV i Bengtsfors och Mellerud (totalt åtta chefer samt verksamhetschef).
I uppdraget ingår verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. I det dagliga arbetet finns stöd i form av planerare, gruppledare och schemastöd på plats dagtid.
Några veckor per år ingår uppdrag som chef i beredskap för verksamheterna inom vård och omsorg samt stöd och service.
Ditt uppdrag som enhetschef
Som enhetschef i Hemtjänsten ansvarar du för att utveckla och driva frågor inom vård och omsorgsområdet och att säkerställa personalens kompetens. Du har ansvar för verksamheten vad gäller kvalitet, ekonomi och medarbetare. Du följer och implementerar gällande riktlinjer, rutiner och lokala instruktioner såväl som ansvarar för egenkontroll och uppföljning av enhetens ekonomiska resultat. Det innebär att du är chef för en verksamhet med krav på hög kvalitet och gott bemötande. Medarbetarna i verksamheten arbetar med aktivt medarbetarskap och har en hög grad av delaktighet. Det är därför viktigt att du har en god förmåga att skapa delaktighet för utveckling i verksamheten och en god arbetsmiljö. Vi vill arbeta för det aktiva medarbetarskapet så våra kompetenta medarbetares idéer och kunskaper tillvaratas. Vi tror att kraften till förbättring finns i våra arbetslag och arbetar för att stötta deras utveckling till effektiva, välmående team. Att fortsätta och ta ansvar för den resan är en stor del av det ansvar du som söker dig till oss behöver motiveras av och vi vill att du berättar om när vi får träffa dig.
Fokusområden 2026 är "Vi tänker nytt och klarar framtidens välfärd". Delområden är "Rätt insats på rätt sätt", att vi har en "bra arbetsmiljö med aktivt medarbetarskap" samt har "ett lärande mellan professionerna med fokus på den enskilde".
Samverkan är en stor del i uppdraget genom att övriga professioner i kommunen verkar i många verksamheter inom det sociala området.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• är en trygg och tydlig ledare med förmåga att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet
• har god samarbetsförmåga och ett kommunikativt, lyhört och engagerande ledarskap
• kommunicerar tydligt och fattar beslut med förmåga att förklara bakgrund och syfte
• är nyfiken, lösningsorienterad och vågar pröva nya arbetssätt
• har förmåga att leda i förändring genom att delegera, skapa delaktighet och motivation
• har ett genuint intresse för vård och omsorg
Krav för tjänsten
• Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av liknande arbete
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God digital vana
• Kunskap om relevant lagstiftning och arbetsrätt
Meriterande om du har erfarenhet av bemanning och schemaläggning och kan leda medarbetarna i det arbetet.
Tjänsten avser heltid. Individuell lönesättning tillämpas.
Vill du vara med och utveckla framtidens hemtjänst i en naturnära kommun med stark samverkan?
Välkommen med din ansökan till Bengtsfors kommun! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
