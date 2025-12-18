Enhetschef till hållbarhetsenheten
2025-12-18
Är du en kommunikativ chef som vill utveckla Kristianstad genom att leda och motivera dina medarbetare för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling? Värdesätter du samverkan och har lätt för att skapa goda relationer både inom organisationen och med externa aktörer? Då har vi jobbet för dig!
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som enhetschef för hållbarhetsenheten ansvarar du för att leda och utveckla hållbarhetsarbetet i kommunen. Du har en viktig roll i samarbetet med kommunens andra verksamheter, förtroendevalda, statliga myndigheter, företagare och ideella aktörer. Du arbetar strategiskt och operativt för att nå kommunens mål för en hållbar samhällsutveckling.
Du kommer att ha personal-, ekonomi-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för sju medarbetare. I rollen ingår också att arbeta aktivt med verksamhetsutveckling. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Du kommer tillsammans med dina medarbetare utveckla det strategiska arbetet med målsättningen att ta fram en samlad, tydlig och effektiv struktur för styrning, ledning och uppföljning av det koncernövergripande hållbarhetsarbetet. En viktig del i det är att bygga relationer och skapa starka samarbeten, inom och utanför kommunorganisationen.
För att möta vision 2030 krävs ett närvarande ledarskap. En chef företräder i alla sammanhang kommunen som arbetsgivare. Med kommuninvånarna i fokus leder, motiverar och utvecklar ledaren sina medarbetare för att skapa mervärde för Kristianstads kommun.
Vem söker vi?
Du som söker har avslutad högskoleutbildning inom miljövetenskap, samhällsvetenskap, hållbar utveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har lång och bred erfarenhet av arbete med hållbar utveckling. Erfarenhet av att driva strategiskt hållbarhetsarbete krävs för rollen. Tidigare arbete med tvärsektoriellt samarbete är också ett krav. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är en försättning för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap. Det är en fördel om du även har erfarenhet av externfinansierad projektverksamhet.
Givetvis hanterar du IT-verktyg som en naturlig del i ditt arbete. För tjänsten krävs att du har mycket god kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift. Känner du dig dessutom bekväm med att kommunicera på engelska i tal och skrift är det en fördel. För oss är det fördel att du har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i kommunen vid behov.
Du har lätt för att samarbeta och leda andra genom att skapa goda relationer. Du är bra på att driva utveckling, se möjligheter, har förmåga att se helheten i komplexa processer och mod att fatta beslut men också nå resultat. Du är transparent och öppen och ser olikheter som en styrka.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen att genomföras.
Det här är vi
Hållbarhetsenheten leder, stödjer och möjliggör omställningen till hållbar utveckling i Kristianstads kommun och för alla som bor och verkar här. Enheten har ett övergripande strategiskt ansvar för hållbarhetsfrågor och arbetar inom områden som miljöstrategi, klimatstrategi och klimatanpassning, trygghet och brottsförebyggande insatser, samverkan med idéburen sektor, energi- och klimatrådgivning samt EU-samordning.
Dessutom ansvarar enheten för de större uppdragen Klimatneutrala Kristianstad 2030 och Stadsutveckling Näsby. Hållbarhetsenheten är en del av samhällsutvecklingsavdelningen vid kommunledningskontoret, tillsammans med enheterna för mark- och exploatering samt biosfär och naturum.
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens ledarpolicy här. (https://www.kristianstad.se/download/18.706672e318c6244728521d9/1734503564138/Ledarpolicy.pdf)
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
