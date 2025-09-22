Enhetschef till Hållbarhetsenheten
Region Värmland / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2025-09-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Hållbar utveckling
Hållbarhetsenheten tillhör avdelningen Hållbar utveckling som är en del av regionledningskontoret.
Hållbar utveckling verkar för att Värmland ska kunna möta framtida samhällsutmaningar med relevanta och värdeskapande tjänster som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Avdelningen består av Innovationsenheten, Hållbarhetsenheten samt Experio Lab som alla bidrar till att skapa en hållbar framtid tillsammans.
Hållbarhetsenheten initierar, stödjer och leder uppdrag med kompetens inom Hållbar utveckling, miljö och mänskliga rättigheter med särskild inriktning på barnrätt, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi arbetar främst internt i organisationen men också till viss del externt med olika samhällsaktörer och invånare.
På Hållbarhetsenheten arbetar strateger inom olika kompetensområden inom miljömässig och social hållbarhet. I din roll som enhetschef kommer du tillsammans med dina medarbetare kontinuerligt utveckla förutsättningarna för denna verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom enheten.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att möta uppdragsgivare och diskutera verksamhetens stöderbjudande, matcha behov med enhetens kompetens samt coacha och stötta medarbetarna i uppdragen. Dina medarbetare har hög kompetens inom respektive kompetensområde och en del av ditt arbete består av att se till att de har uppdrag i linje med enhetens uppdrag och som utmanar dem att ständigt växa.
Som enhetschef ansvarar du också för att, tillsammans med medarbetare och de vi är till för, fortsätta att driva utvecklingen av enhetens roll och stöderbjudande till organisationen.
Du har som enhetschef en central roll i avdelningen Hållbar utvecklings ledningsgrupp där vi strategiskt och aktivt arbetar tillsammans med frågor som integrerar avdelningens perspektiv som är hållbarhet, innovation och utveckling. Arbetsmiljö- och budgetansvar ingår också i rollen.
Du ansvarar för att driva rekryteringsprocesser för enhetens räkning, med målet att skapa en grupp med bred kompetens och erfarenhet inom enhetens kompetensområden. Som enhetschef kommer du också att driva strategiska frågor i olika grupperingar utifrån enhetens kompetensområden.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning mot ledarskap, förändringsledning eller annan inriktning som arbetsgivaren finner relevant. Du är van att driva utveckling och har nyligen haft en chefsroll under minst 3 år. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hållbarhetsområdet, såväl miljömässig som social. Vi ser positivt på att du arbetat i olika roller under ditt arbetsliv och rört dig över olika sektorer. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och/eller av någon typ av hälso- och sjukvårdsorganisation.
Som enhetschef styr du med tillit och ett coachande förhållningssätt är naturligt för dig. Du drivs av att få samman en arbetsgrupp mot gemensamma mål och håller värden som delaktighet, transparens, hållbarhet, normmedvetenhet, jämlikhet, hälsofrämjande och mångfald högt i ditt ledningsarbete.
Som person är du utvecklingsinriktad och samhällsintresserad. Du trivs i en roll där du får bidra till långsiktig utveckling samtidigt som du kan bryta ned mål till konkreta handlingar. Du har lätt för att driva och samordna flera parallella processer och du ser möjligheter i komplexa förhållanden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Utvecklande ledarskap
Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat. För att lyckas med det ser vi att alla chefer och ledare har en viktig roll. I Region Värmland använder vi ledarskapskoncepten Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap. Som ny chef i regionen får du under ditt första år gå ett utbildningsprogram. Vi erbjuder även individuell handledning för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi vill ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas. Genom dig som chef kan våra medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för alla som bor här.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hållbar utveckling, Hållbarhetsenheten Kontakt
Ida Lundblad, avdelningschef 010-8317467 Jobbnummer
9519028