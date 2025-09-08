Enhetschef till Företagsavdelningen
Bolagsverket, Företagsavdelningen / Administratörsjobb / Sundsvall
2025-09-08
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med uppdrag att kvalitetssäkra, registrera och tillhandahålla företagsinformation. Vi arbetar tillsammans för att skapa största möjliga samhällsnytta genom att göra det enklare och tryggare att vara företagare i Sverige - samtidigt som vi värnar om ett hållbart arbetsliv för våra drygt 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Drivs du av att leda och utveckla verksamheter, engagera medarbetare och göra skillnad i företagares vardag? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en enhetschef till enheten finansiell information.
Företagsavdelningen har ett samlat ansvar för de processer och tjänster som stödjer företagaren, allt ifrån att starta företag, till att uppdatera information och hantera förändringar under företagets gång. Enheten för finansiell information ansvarar idag bland annat för att ta emot och registrera årsredovisningar, att hantera förseningsavgifter och vissa tillstånd.
Som enhetschef leder du tre sektionschefer och två verksamhetsutvecklare och ansvarar för enhetens resultat, budget och personal. Rollen innebär att utveckla verksamheten med företagarnas behov i fokus, skapa engagemang och driva förbättringsarbete.
Du rapporterar direkt till avdelningschefen och ingår även i avdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att avdelningens uppdrag genomförs.
Genom ett närvarande och tydligt ledarskap säkerställer du tillsammans med dina medarbetare att verksamheten fungerar smidigt och bidrar till nytta för företagare och samhälle. Det här är en roll för dig som vill leda genom andra, utveckla verksamheten och arbeta med samhällsviktiga frågor, samtidigt som du bidrar till att forma framtidens arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen som är relevant för uppdraget, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Minst tre års erfarenhet som chef med personalansvar samt ansvar för budget och verksamhetsresultat
* Erfarenhet av att leda genom andra chefer
* Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete i komplexa organisationer
* Vana att kombinera långsiktiga frågor med det dagliga arbetet
* Erfarenhet av att bygga samarbete och goda relationer över organisatoriska gränser
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
* Att delta i eller leda it-utveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv.
* Erfarenhet av arbeta inom företagsekonomi, redovisning, rådgivning eller annan verksamhet med nära koppling till företagarnas behov.
* Kunskap om företagandets villkor och processer, exempelvis från offentlig verksamhet, näringsliv eller rådgivande funktioner.
* Att arbeta i miljöer med många intressenter och krav på samordning.Dina personliga egenskaper
Som person har du förmåga till helhetssyn och kan se både verksamheten som helhet och långsiktiga perspektiv. Du tänker strategiskt och tar hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och trygghet, och du får människor att växa genom ett närvarande ledarskap som skapar tillit och främjar utveckling. Du arbetar målinriktat och fokuserar på att uppnå resultat, är lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring. Du har lätt för att samarbeta och bygger ett förtroendefullt klimat där gemensamma mål och engagemang står i centrum.
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med vår ledarskapspolicy. Chefer på Bolagsverket:
* Beaktar helheten
* Agerar medvetet i vardagen
* Kommunicerar kontinuerligt
* Skapar förutsättningar
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba med oss: https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vierbjuder.5080.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
