Enhetschef till Fastighetsavdelning, Sundsvall
2026-01-29
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om du önskar påverka och arbeta inom en sektor som verkligen är betydelsefull för både våra verksamheter men framför allt medborgarna, så är du den vi söker. Vi planerar och förvaltar nu för vårdens lokaler både nu och framöver. Det är en intressant arbetsmiljö med helt unika tekniska system i våra byggnader. Du kommer att få samarbeta med ett fantastiskt team som har hög kompetens och där det är kul att arbeta.
Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:
Att utifrån lagstiftning och regelverk styra och stödja verksamheterna.
Att erbjuda stöd och service till verksamheternas processer och utveckling.
Att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen och regionledningen.
Regionfastigheter ingår under Regionledningsförvaltningen, Område Stöd och Service och agerar som en intäktsfinansierad resultatenhet. Regionfastigheters verksamhetsidé är att utifrån kundens behov och ett ansvarsfullt fastighetsägande skapa, anpassa och förvalta ett väl sammansatt bestånd av ändamålsenliga lokaler. Som hyresvärd ansvarar vi för lokalförsörjning, drift, förvaltning och underhåll av regionens fastigheter. Vid in- och uthyrning av lokaler ansvarar vi för administration av hyror. Den yta som förvaltas uppgår till cirka 500 000 m2 bruksarea.
Inom vårt område ingår även upphandlingar för vår verksamhetsdel samt byggledning och kontroll av myndighetsutförande. Där vi i samtliga processer arbetar mot ett långsiktigt ägande och förvaltande med fokus på hållbarhet och energieffektiviseringar.
Vi på Regionfastigheter söker nu en enhetschef till oss. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, placeringsort är i Sundsvall. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss är du direkt underställd verksamhetschef för Regionfastigheter och ingår i dennes ledningsgruppen. Det löpande arbetet stöds och samordnas av enhetschefen. I rollen arbetar du såväl med det strategiska som med det operativa och du har ansvar för budget samt kostnadsuppföljningar tillika beställningar inom fastighetsförvaltningsområdet.
Chefsuppdraget erbjuder dig utmanande och omväxlande arbetsuppgifter i nära samarbete med vår uppdragsgivare samt medarbetare inom ditt ansvarsområde tillsammans med den centrala staben som stödjer organisationen. Du kommer att leda och ansvara för en grupp medarbetare som består av en fastighetsförvaltare, en driftingenjör samt flertalet drift- och fastighetstekniker. Ansvaret omfattar såväl förvaltning av regionens fastighetsbestånd samt drift och underhåll av detsamma.
En av våra större utmaningar är att upprätthålla och fortsatt utveckla en långsiktig, effektiv och kundnära lokalförsörjning, och att aktivt arbeta med att uppnå målen i regionplanen för energieffektiviseringar. Ett stort ansvar ligger även i att utveckla de operativa fastighetsfrågorna inom fastighetsförvaltningsområdet, i samverkan med regionens övriga verksamheter och hyresgäster, samt leda det löpande arbetet med drift och underhåll.
I Sundsvall/Härnösand förvaltar vi idag ett fastighetsbestånd som omfattar ca 270 000 m2.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Relevant högskoleutbildning/examen eller annan utbildning/erfarenhet som verksamheten bedömer som relevant
Har god kännedom om bygg-, installations- och fastighetsbranschen
Har erfarenhet av förvaltning samt drift och underhåll av fastigheter
Har stor vana att hantera skiftande kundbehov
Har dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande befattningar, med ansvar för personal och ekonomi
Har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Mål - och resultatorienterad
Stabil
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning

Månadslön
