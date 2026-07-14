Enhetschef till Eskilstuna
Västanhede Trafik Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västanhede Trafik Aktiebolag i Eskilstuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Västanhede är en svensk, familjeägd koncern med hjärtat i Dalarna.
Vi består av olika bolag i varierande storlekar och branscher, med persontransporter som vår kärnverksamhet. Vår vision är att vara ett av Sveriges säkraste trafikföretag där resan är lika viktig som målet.
Idag är vi omkring 800 medarbetare och finns representerade med kontor och fordonsdepåer i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro, Gästrikland, Uppland och Stockholm. Hos oss är alla välkomna att växa och utvecklas. Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde och strävar efter att vara en arbetsplats där både människor och idéer får plats att blomma.
Välkommen till ett företag med hjärtat på rätt plats och blicken framåt.
Nu söker vi en trygg, tydlig och närvarande Enhetschef till vår verksamhet i Eskilstuna. Vi söker dig som vill leda och utveckla verksamheten med fokus på människor, kvalitet och en stabil trafikleverans.
Om rollen
Som Enhetschef har du ett helhetsansvar för din enhet och leder och utvecklar förargruppen med ett coachande och närvarande ledarskap. Du ansvarar för personal, personalbalans, arbetsmiljö och kompetensutveckling samt för uppföljning av enhetens ekonomi, kvalitet och trafikleverans.
Du arbetar nära verksamheten och förväntas föregå med gott exempel, skapa tydlighet och säkerställa att företagets värderingar, mål och arbetssätt är väl förankrade i organisationen.
I rollen ansvarar du bland annat för att
Leda, coacha och utveckla medarbetarna inom enheten
Säkerställa rätt personalbalans samt ansvara för rekrytering, introduktion och avslut av anställningar
Följa upp enhetens budget, kostnader och relevanta nyckeltal
Följa upp trafikleveransen och säkerställa att avtalade krav och kvalitetsmål uppfylls
Arbeta med sjukfrånvaro, rehabilitering och förebyggande insatser
Genomföra medarbetarsamtal samt planera för medarbetarnas fortsatta utveckling
Planera och följa upp obligatoriska utbildningar
Arbeta aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Bygga en inkluderande kultur med stark teamkänsla, tydlighet och engagemang
Vid behov stötta verksamheten operativt vid driftstörningar eller andra akuta situationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av personalansvar och operativ arbetsledning
Är en trygg och tydlig ledare med förmåga att coacha och utveckla andra
Har god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap efter målgrupp
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete, rehabilitering och personalfrågor
Vi ser gärna att du har erfarenhet av persontrafik eller trafikledning. Har du dessutom erfarenhet av miljö- och kvalitetsarbete samt D-körkort med giltig YKB eller taxiförarlegitimation är det meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en inkluderande och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar till vara på varandras kunskap och erfarenheter. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, trivselaktiviteter och goda utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Låter det här som en tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanhede Trafik Aktiebolag
(org.nr 556272-1307), https://www.vastanhede.se/
644 30 TORSHÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västanhede Trafik AB Kontakt
HR-specialist
Felicia Åkesson felicia.akesson@vastanhede.se +46104952953 Jobbnummer
10002598