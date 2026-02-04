Enhetschef till enheten för Rättsstatistik
2026-02-04
Vi söker nu en erfaren ledare med erfarenhet av statistik till rollen som chef för enheten för rättsstatistik.
Om jobbet
Som chef för enheten för rättsstatistik leder och planerar du arbetet för enheten med ca 17 medarbetare. Förutom att delta i det dagliga arbetet innebär det även verksamhets-, ekonomi och personalansvar.
Enheten för rättsstatistik ansvarar för att producera och utveckla merparten av den registerbaserade officiella statistiken inom området rättsväsendet i Sverige. Det ställer stora krav på enhetens grunduppdrag. Utvecklingen av statistiken är beroende av information som rapporteras från rättsväsendets myndigheter och deltagandet i det myndighetsgemensamma arbetet med rättsväsendets digitalisering är därför centralt.
Som enhetschef representerar du Brå i den taktiska ledningsgruppen för arbetet, som stödjer det strategiska rådet och som utgörs av de deltagande myndigheternas generaldirektörer eller ersättare.
Enheten ingår i ett verksamhetsområde som omfattar myndighetens båda statistikenheter och it-enheten. Ansvaret för myndighetens digitaliseringsarbete ligger också inom verksamhetsområdet. Sedan 2024 driver verksamhetsområdet ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbetet som syftar till att öka statistikens aktualitet och relevans för de primära målgrupperna. Enhetschefen deltar i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetsområdeschefen. Enhetschefen behöver kunna omsätta helhetens behov i den egna enhetens verksamhet, genom att konkretisera insatser som möter de strategiska målen.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har relevant akademisk examen inom samhällsvetenskap, statistik eller utbildning som Brå bedömer som likvärdig motsvarande
• har dokumenterad erfarenhet av arbete som chef/ ledare från myndighet
• har lett eller deltagit i komplexa utvecklings- och förändringsarbeten
• är en generalist med hög kompetens inom statistikproduktion och du har erfarenhet av digitalisering och it utveckling
• har mycket god förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt ha kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande med kunskap om Regeringskansliet och dess beslutsprocesser samt arbetslivserfarenhet från någon av de 11 RD myndigheterna. Det är även meriterande om du har gått någon form av chefsutbildning.
Jobbet kan komma att innebära placering i säkerhetsklass, du behöver därför vara svensk medborgare.
Dina personliga egenskaper
Som chef är du en god kommunikatör och är van vid att pedagogiskt presentera både muntlig och skriftlig information på möten eller andra forum inför olika målgrupper, såväl internt som externt. Som chef krävs vidare att du har ett mycket gott omdöme och mycket god samarbetsförmåga. Du är en tillitsfull ledare som coachar dina medarbetare med en positiv och en lösningsorienterad inställning. Du är vidare strategisk, uthållig och har ett prestigelöst förhållningssätt. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder, på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.
Brå har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.
Närmare upplysningar lämnas av Björn Borschos, tfn 08-527 58 418. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR -och administrativ chef Sara Ohlin, tfn 08-08-527 58 523. Facklig kontaktperson för SACO är Ulrika Lindstedt, tfn 08-527 58 505 och för ST Anna Horgby, tfn 08-527 58 521.
Välkommen med din ansökan!
För att söka jobbet klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0076/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 25 februari 2026.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Om Brå
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, forskning och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Myndigheten ansvarar också för Sveriges officiella kriminalstatistik. Inom ramen för regeringens jämställdhetspolitik har Brå i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kunskapsproduktionen.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med kunniga kollegor i en engagerande miljö. Vi finns på Kungsholmen i centrala Stockholm. Vi är idag drygt 200 medarbetare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Brottsförebyggande Rådet
(org.nr 202100-0068), https://bra.se/
Brottsförebyggande rådet Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Björn Borschos bjorn.borschos@bra.se 08-52758418 Jobbnummer
9723691